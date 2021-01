Il detto “andare in brodo di giuggiole” è comunemente utilizzato da chi proprio non riesce a nascondere uno stato d’animo felice ed entusiasta.

Letteralmente si tratta di un distillato “godurioso” in grado di estasiare proprio tutti. Di seguito, verrà spiegato come preparare il brodo di giuggiole, un liquore leggero e delicato.

Le giuggiole sono frutti di colorito rossastro, grandi quanto un’albicocca e dolcissime. Proprio questa dolce caratteristica ha dato origine al famoso detto. Per quanto riguarda il profilo nutrizionale, l’elevato contenuto di oligominerali e vitamine rendono questo frutto estremamente prezioso per la salute. I benefici delle giuggiole alleviano sensibilmente dolori epatici, intestinali e respiratori.

Ingredienti da utilizzare

a) 1 kg di giuggiole mature;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 300 g di mele cotogne (circa 3);

c) 2 grappoli di uva bianca;

d) 1 limone;

e) 1 kg di zucchero;

f) 1 l di vino rosso;

g) 200 g di acqua.

Come preparare il brodo di giuggiole, un liquore leggero e delicato

Per prima cosa, è importante lavare le giuggiole sotto acqua corrente e rimuovere i semi. Poi, mettere le giuggiole in una pentola insieme all’acqua, allo zucchero e all’uva, precedentemente lavata anch’essa. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco lento per 90 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo, occorre sciacquare e tagliare le mele cotogne avendo cura di mantenere la buccia. Passato il tempo necessario, aggiungere al preparato le mele cotogne sminuzzate, la buccia di limone e il vino. La buccia di limone dovrà essere rimossa con un pelapatate in modo da mantenerla quanto più possibile intera. A questo punto, alzare la fiamma e lasciar evaporare l’alcool contenuto nel vino. Allo stesso tempo, il preparato si addenserà grazie alla consistenza della mela cotogna.

Infine, spegnere la fiamma e filtrare il tutto con un colino. È importante lasciar riposare e raffreddare il liquore prima di trasferirlo in una bottiglia di vetro sterilizzata e con chiusura ermetica. Ora il liquore è pronto per essere servito, inutile dire che lo stesso andrà conservato in un luogo fresco e asciutto.