Il look o l’outfit di una persona aiuta gli altri a farsi una prima idea molto precisa su di essa.

A seconda del luogo in cui ci si trova si sceglie un look piuttosto che un altro non solo per sentirsi bene con se stessi, ma anche perché ogni situazione necessita di una mise diversa.

Tuttavia a chiunque è capitato di commettere qualche sbaglio e abbinare capi che “litigassero” tra loro.

È bene conoscere alcuni errori di stile da non fare per essere sempre al top.

Alla ricerca del proprio stile

La prima cosa da fare è comprendere quale stile di capi ci fa stare meglio e, soprattutto, ci doni. Indossare tutte le tendenze a prescindere dal gusto può far sentire alla moda e trendy, ma non sempre è una scelta azzeccata in fatto di look.

Bisogna anche rispettare le misure del proprio corpo e tenere conto del proprio baricentro.

Nel caso in cui Madre Natura non sia stata generosa nel donare alcuni centimetri in più, si devono evitare maglioni lunghi sotto ai fianchi, nonostante siano di tendenza. Accorciano la figura e rappresentano uno degli errori di stile da non fare per essere sempre al top.

Il troppo storpia sempre

A prescindere dalla stagione, non si devono indossare shorts inguinali in piena città, anche se accompagnati da collant. È vero, l’abito non fa il monaco, tuttavia si dovrebbe tenere a mente il fatto che esistano le mezze misure e che il miglior luogo in cui poterli indossare sia al mare.

Così come non bisogna utilizzare i leggings come se fossero pantaloni. Essi sono più vicini ai collant per cui, non devono essere indossati con maglie corte lasciando poco spazio all’immaginazione.

È opportuna anche una piccola precisazione sul plateau delle calzature.

È vero che può regalare uno slancio in più ma, se eccessivo, può far apparire una donna ancor più bassa di ciò che è in realtà. Questo perché risultando sproporzionato rispetto alla gamba, darà un effetto ottico che tende ad accorciare la figura.

Preferire una scarpa senza plateau regalerà comodità, eleganza e donerà pur sempre alcuni centimetri in più.

Tra abbinamenti e modifiche dei capi d’abbigliamento

No ai mix di capi appartenenti a diverse stagioni. Abbinare una canottiera con un paio di stivali invernali, ad esempio di camoscio, rappresenta uno degli errori di stile da non fare per essere sempre al top.

Sì ai risvoltini, ma non troppo larghi. Quest’ultimi accorciano le gambe, tagliano la figura e rendono più tozze le caviglie. Perché eccedere ai risvolti se esistono gli orli?

Vanno bene nel caso in cui i pantaloni vengano svoltati una volta sola, rimanendo al passo con la moda.

L’ultima regola generale da tenere a mente sugli errori di stile da non fare per essere sempre al top riguarda la propria età.

Deve esserci sempre una differenza tra il guardaroba di una ragazzina e quello di una donna adulta. Avere un look giovanile va bene ma, se si esagera, non valorizzerà la propria figura rendendo vani i sacrifici dinanzi allo specchio.