Il mascara è un alleato importante nel make up degli occhi. Il mondo della cosmesi offre davvero una vastissima scelta su texture, durata e colore. Si tratta di una varietà di scelta che giustifica anche le differenze di prezzo tra un prodotto e l’altro. Ma, se il mascara non allunga o non volumizza le ciglia il problema è lo scovolino. Ecco cosa sapere al riguardo.

Effetto allungante e riempitivo

Il diverso effetto che è possibile ottenere dall’applicazione di un mascara piuttosto che di un altro, dipende dalla forma dello scovolino. Ogni mascara ha, infatti, forme diverse a seconda dell’effetto sperato. Per ciglia immediatamente più lunghe, lo scovolino più adatto è quello “a pettine”. Questo scovolino ha un aspetto molto simile all’omonimo strumento per pettinare i capelli. Questo perché i denti dello scovolino pettinano le ciglia, evitando la formazione di grumi di mascara e donando ciglia più lunghe. Per ottenere, invece, maggior volume, la scelta deve ricadere sullo scovolino spesso, largo e appunto voluminoso. Questa forma più arrotondata e piena, volumizza le ciglia, inspessendole.

Due scovolini jolly

Se il mascara non allunga o non volumizza le ciglia il problema è lo scovolino, è chiaro. Ma esistono due scovolini che permettono sempre di allungare le ciglia, ottenendo tuttavia due effetti diversi. Il primo è lo scovolino lungo e sottile. La sua forma richiama l’ultimo mascara descritto, ma quest’applicatore è molto più sottile e allungato. È infatti adatto a chi possiede già ciglia voluminose, ma vuole più lunghezza. L’altro scovolino è quello curvo, con una sorta di gobbetta al centro. Questo serve a incurvare perfettamente le ciglia, donando il tipico effetto “occhi da cerbiatta”.

Lo scovolino a sfera

In ultimo, lo scovolino dalla forma indubbiamente più singolare: l’applicatore a sfera. Questo presenta all’estremità terminale una pallina da cui partono tanti raggi. La forma davvero particolare serve a pettinare le ciglia singolarmente, per un effetto preciso. Questo applicatore richiede qualche minuto in più di pazienza, ma regala ciglia superbe e uno sguardo magnetico.