L’acqua di rose è un tonico leggero e profumato, adatto per tutte le pelli ad ogni età. Infatti, grazie ai suoi elementi, totalmente naturali, lascia una piacevole sensazione sul vostro viso, che risulterà rinfrescato e levigato. Di primo acchito preparare questa lozione può sembrare difficile, ma noi di ProiezionidiBorsa vi consigliamo sempre dei metodi facili e pratici.

In questo procedimento veloce e divertente possono essere coinvolti tutti, anche i più piccoli della famiglia. Ecco come preparare l’acqua di rose a casa con l’aiuto di un semplice attrezzo da cucina.

L’occorrente

Per preparare l’acqua di rose è fondamentale scegliere dei petali profumati e di ottima qualità. Per questo è meglio non acquistarli dal fioraio: infatti, in questa sede, le rose sono selezionate più per la loro estetica che per il loro aroma.

L’ideale sarebbe recidere le gemme direttamente da un roseto poche ore dopo il sorgere del sole. Bisogna scegliere le parti pulite, prive di fori o di qualsiasi tipo di impurità, sciacquarle e asciugarle accuratamente con un panno. Qualsiasi tipologia di fiore è ben accetta, ma è bene ricordarsi che le rose antiche sono più profumate rispetto a quelle moderne. Successivamente dovete procurarvi anche dell’acqua distillata.

La bollitura

Esistono due metodi che possono essere molto utili. il primo consiste semplicemente nella bollitura. Basta, infatti, prendere una pentola dai bordi alti e riempirla di acqua distillata.

La proporzione fra acqua e petali deve essere di uno a due, quindi a 500 ml di liquido corrispondono 250 grammi di petali. Quando il tutto giunge a bollore, basterà gettare i petali dentro e dopo pochi minuti spegnere la fiamma.

A questo punto bisogna lasciare riposare il contenuto per circa un’ora e, poi, con un colino filtrare il liquido ottenuto. Quest’ultimo può essere conservato fino a dieci giorni all’interno di un barattolo di vetro.

La moka

Un altro metodo, parimenti, efficace può essere quello di utilizzare una moka nuova di zecca. Al posto della normale acqua va utilizzata quella distillata. E al posto della comune polvere di caffè i petali. Il risultato sarà identico. L’importante è sempre rispettare il tempo di riposo del composto.

Vi è piaciuto questo articolo su come preparare l’acqua di rose a casa con l’aiuto di un semplice attrezzo da cucina? Se siete appassionati del mondo floreali non perdetevi i messaggi subliminali nascosti dietro ai bouquet.