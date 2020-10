Il mal di denti è una delle problematiche più fastidiose che si possano avere. Se anche voi soffrite di questo disturbo, non buttatevi subito sull’Oki o su altre medicine. A volte basta un piccolo trucco per lenire il dolore! Scopri con noi di ProiezionidiBorsa come combattere il mal di denti con un rimedio totalmente naturale.

Ci viene in soccorso il chiodo di garofano

Un ottimo alleato contro il vostro “dente avvelenato” può essere rappresentato da una spezia non troppo comune nelle cucine nostrane, il chiodo di garofano. Questo vegetale, infatti, cresce in posti esotici e lontani, come le Antille o nelle isole indonesiane.

Il bocciolo viene preso direttamente dall’albero e poi essiccato in modo da conservare il suo caratteristico profumo. Essendo un prodotto estero pochi italiani conoscono le sue innumerevoli qualità terapeutiche. E tra queste, appunto, il suo potere antidolorifico.

È un potente analgesico

Questi piccoli pistilli riescono a ridurre significativamente il dolore, soprattutto nell’area della bocca. Per questo motivo dai chiodi di garofano deriva l’eugenolo, un potente disinfettante per le vie orali. Infatti, questo prodotto è anche presente in alcuni dentifrici anestetizzanti.

Se avete dolore, provate, dunque, a masticarne un chiodino o a sfregarlo vicino alla gengiva. Il dolore si attenuerà nel giro di pochissimo tempo.

Allo stesso modo aiuta per le contratture e per i malesseri articolari. In questo caso basta scaldare questa spezia in padella o in microonde. Poi, dopo averla avvolta all’interno di un panno pulito e asciutto, è necessario applicarla sulla parte dolorante. Fino a che i chiodi di garofano sprigioneranno calore, aiuteranno a diminuire il vostro senso di disagio.

Abbiamo, dunque, visto come combattere questo doloroso fastidio con un rimedio naturale.

