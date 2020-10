Siete stati invitati a un appuntamento galante? Volete fare colpo sulla vostra fiamma e portarla a cena fuori in un posto carino? Allora ecco dei piccoli consigli su come non mandare tutto a rotoli in caso tornaste a casa insieme. Infatti si possono commettere degli errori stupidi anche a tavola.

Mangiare adeguatamente potrebbe rivelarsi una mossa vincente per la conquista del vostro partner. Scopri con noi cosa non devi assolutamente mangiare se non vuoi peggiorare le tue performance a letto.

La liquirizia

La liquirizia non va assolutamente mangiata prima di una serata galante. Questo consiglio vale più che altro per gli uomini. Infatti questo snack dolciastro alza la pressione, ma abbassa vertiginosamente il livello del testosterone. Questo ormone è, infatti, direttamente collegato al desiderio e all’energia spesa all’interno delle proprie prestazioni.

I fagioli

Questo consiglio è valido per ambosessi e per quanto possa essere intuitivo, è sempre meglio ricordarlo.

Soprattutto nei primi step di una relazione è meglio non abusare di fagioli o di altri legumi. Infatti possono provocare delle spiacevoli flatulenze che possono essere perdonate esclusivamente da un partner di lunga data.

Insaccati, carne rossa e formaggi

Un misto di salumi e prodotti caseari vi sembra un’ottima idea per un aperitivo a due o come apertura di un pasto? E invece no!

Tutti questi alimenti sono assolutamente da evitare per un semplice motivo. Sono elementi difficili da processare per il nostro stomaco. Per questo motivo inducono sonnolenza e possono risultare fatali nel buon esito di un rapporto!

Abbiamo, dunque, visto che cosa non devi assolutamente mangiare se non vuoi peggiorare le tue performance a letto.

Questa piccola lista su cosa non devi assolutamente mangiare se non vuoi peggiorare le tue performance a letto ti è stata utile? Allora non perderti consigli sui cibi da assumere per la salute della propria prostata!