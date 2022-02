La Zamioculcas zamifolia è una pianta estremamente bella ed elegante, perfetta per un appartamento moderno. Questa succulenta tropicale originaria della Tanzania e di Zanzibar ha davvero conquistato tutti. Facile da coltivare ha bisogno di poca manutenzione ed è perfetta anche per chi non ha il pollice verde.

Questa pianta dà un tocco di classe ad ogni ambiente della casa, ma sicuramente rende di più in salotto. Grazie alla sua forma estremamente innovativa rispetto ad altre piante succulente può sembrare quasi finta. Questa pianta inoltre ha anche un mistero che la circonda e che le dà un altro nome. Infatti viene anche chiamata la pianta di Padre Pio.

Si sosteneva infatti che il Santo ne tenesse un esemplare nella sua celletta. Inoltre di tanto in tanto il fusto rilascia una secrezione lattiginosa che ha quasi l’aspetto delle lacrime. Però questo mito sembra alquanto improbabile visto che la sua introduzione nel mercato europeo è abbastanza recente.

Come prendersi cura della bellissima pianta Zamioculcas per farla crescere rigogliosa e cosa fare se ha le foglie gialle

Come tutte le succulente anche questa pianta non ha bisogno di troppa manutenzione. La Zamioculcas ama l’esposizione solare ma sempre evitando i raggi diretti. Volendo si può tenere anche all’aperto ma in un luogo riparato dal vento e dopo la primavera.

È una pianta che tende a crescere in altezza, mantenendo la sua forma senza doverla potare. Siccome la crescita delle sue bellissime foglie pennate è lenta conviene acquistarla già formata. Meglio se si tratta di una cultivar creata per una crescita più rapida. Il colore verde intenso e le foglie lucide e carnose fanno di questa pianta un vero complemento d’arredo.

Non va innaffiata costantemente, anzi meglio farlo ogni 8 giorni circa. Questo è il periodo adatto per aggiungere del concime e stimolare la crescita delle foglie.

Cosa fare se le foglie ingialliscono

Questa pianta è molto resistente ma è comunque soggetta all’attacco di parassiti e malattie. Meglio fare attenzione alla cocciniglia soprattutto quella cotonosa. Ma può anche soffrire in caso di sbagliata irrigazione. Infatti il motivo per cui le foglie ingialliscono potrebbe dipendere proprio da questo. Un eccessivo apporto di acqua potrebbe portare alla stagnazione e a radici marce oltre che foglie gialle. Meglio rinvasare, eliminare le parti compromesse e controllare le radici.

Se invece le foglie ingialliscono perché la pianta ha carenza d’acqua basterà “farle un bagno”. Mettiamola in ammollo in una bacinella e teniamola lì finché non fuoriusciranno delle bollicine. Lasciamola scolare e questo dovrebbe bastare per farla riprendere completamente.

Quindi, ecco come prendersi cura della bellissima pianta Zamioculcas zamifolia in pochi semplici passaggi. Questa pianta d’appartamento è estremamente elegante e resistente, ma meglio tenerla sempre in casa. Infatti non sopporta bene le temperature sotto i 12° gradi. Se vogliamo abbellire il balcone quando fuori fa freddo meglio scegliere piante più resistenti alle basse temperature.

