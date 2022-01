Prendersi cura delle piante in inverno non è semplice e anche impegnandosi al massimo si rischia di farne morire qualcuna. È un rischio del mestiere che anche chi ha il pollice verde deve mettere in conto. Soprattutto se si hanno piante che richiedono attenzioni e manutenzione costanti.

Questo però non significa che non esistano piante ideali anche per chi non ha tempo o pazienza. Piante perfette per chi vuole avere una casa fiorita anche in inverno senza troppi sforzi. Abbiamo già parlato di alcune piante molto resistenti ottime da tenere anche in balcone in inverno. Piante che danno quel tocco di colore che dona a tutta la casa una marcia in più. Oggi vedremo delle piante che completano l’arredamento non solo del balcone ma stupende anche in casa.

Eccezionali queste 3 piante bellissime anche d’inverno da tenere in casa o sul balcone per farci invidiare dai vicini

Una bella casa arredata alla perfezione e con quel tocco di verde può essere motivo d’orgoglio. È bello ricevere i complimenti da famiglia e amici sul nostro gusto in fatto di arredamento. Però forse per alcuni è ancora più piacevole suscitare un po’ di invidia nel vicino impiccione di turno. Quel vicino che abbiamo avuto un po’ tutti nella vita e a cui piace giudicare ogni cosa. Per prenderci una bella rivincita e sfoggiare balconi e case da urlo tutto l’anno queste sono le piante ideali.

Il Coleus dalle foglie super colorate

Questa pianta salta subito all’occhio grazie alle sue bellissime foglie. In base alla specie si avranno sfumature che vanno dal porpora al cremisi. I bordi delle foglie poi restano di un verde intenso mentre queste sfumature ramate si irradiano dal centro. Bellissima da vedere è anche molto resistente e produce nuove foglie continuamente. Il Coleus va innaffiato moderatamente avendo cura di lasciare il terriccio sempre umido.

Passiamo poi all’Euphorbia Trigona, una pianta grassa molto elegante che resiste sia al caldo che al freddo. Questa pianta ricorda molto un cactus ma invece degli aghetti ha delle stupende foglioline. Dai toni del verde scuro che variano fino al rosso intenso è perfetta anche per un regalo. Si può tenere in balcone in un punto riparato dal vento freddo o in casa. Questa pianta all’ingresso o in salotto attirerà l’attenzione di tutti con la sua eleganza.

Concludiamo con una piantina molto carina e originale, l’Albuca Spiralis. Anche chiamata pianta elicottero o pianta cavatappi per le sue strane foglie sottili e arricciate. Partono dal bulbo in maniera longilinea per finire arrotolate a spirale sulla punta. Davvero bellissimi questi piccoli riccioli verticali tra cui poi spuntano dei fiorellini gialli. La sua fioritura è invernale a differenza di tante altre, ma attenzione a non innaffiarla troppo.

Insomma, sono eccezionali queste 3 piante bellissime anche d’inverno da tenere in casa o sul balcone per farci invidiare dai vicini. Non ci resta che fare un salto al vivaio o dal fiorista e comprare quella che preferiamo.

Approfondimento

Questa stupenda pianta decorativa non solo depura l’aria ma porta armonia ed energia positiva in casa