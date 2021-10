Mal di gola, raucedine, raffreddori sono i tipici malanni autunnali. L’umidità inizia a invadere il nostro organismo e provoca questi malesseri che, fino all’avvento del Covid, sono stati all’ordine del giorno da ottobre in poi. Colpiscono gli adulti come i bambini. Rimangono, spesso, qualche giorno per poi abbandonarci senza lasciare strascichi.

Abbiamo già visto cinque facili rimedi naturali per liberare il naso dei nostri bambini dal raffreddore, adesso andiamo a scoprire come procedere con la gola. Molti di noi hanno una ciclicità nell’avvertire il malessere. A volte parte dalla gola per arrivare al naso, altre volte viceversa. Il primo sintomo può essere il pizzicore della gola oppure il classico naso che cola.

L’importante è conoscere al meglio il nostro organismo e procedere subito con dei rimedi. Qualora questi non fossero sufficienti, bisognerà rivolgersi al medico per una visita più approfondita.

Con questi 3 facili ingredienti il mal di gola passerà in una sola notte

Esistono in natura degli alimenti che sono vere e proprie panacee per questi tipi di malesseri. Uno è senza ombra di dubbio il miele. Ce ne sono di differenti varietà e con diverse funzioni. Quello più indicato per combattere il mal di gola è quello di tiglio. Di consistenza sciropposa di per sé, esso è molto utile per calmare la tosse e lenire i problemi di gola. Avendo anche un effetto sedativo e rilassante, può essere assunto anche di sera, prima di andare a dormire per conciliare il sonno.

A cosa associare il miele? Il latte caldo è la risposta forse più spontanea e immediata. Sin dagli albori della civiltà, questi due elementi sono sempre stati indicati come i migliori rimedi naturali per fronteggiare la tosse. Le nostre nonne e, prima ancora, le nostre bisnonne li adoperavano come antibiotici naturali. Anche oggi, a distanza di molti decenni, le loro proprietà sono riconosciute universalmente, seppure non sempre bastino per curarci.

Il terzo ingrediente

Latte e miele di tiglio possono già essere sufficienti, ma possiamo aggiungere loro un terzo ingrediente per rendere la bevanda ancora più efficace: il cognac. Ricavato dalla distillazione del vino bianco è una delle bevande francesi per eccellenza. Il suo nome è diventato famoso nel Mondo ed è un omaggio alla cittadina in cui venne prodotto per la prima volta. Per moltissimi anni fu utilizzato come medicinale per le sue virtù diuretiche e battericide. Sopravanzato dalla medicina moderna, però, il cognac può essere tranquillamente aggiunto a latte e miele per calmare anche oggi il mal di gola. Se ne consigliano due cucchiai. La bevanda ottenuta non è assolutamente da proporre ai bambini.

Con questi 3 facili ingredienti il mal di gola passerà in una sola notte, dunque, ma teniamo sempre presente che qualsiasi rimedio naturale può avere i suoi limiti. Non è detto che funzioni sempre al 100%, anche se molto spesso potrebbe aiutare a lenire il problema, aiutando a riposare bene nel corso della notte.