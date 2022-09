Il ritorno del turismo nel nostro Paese è stata una vera e propria manna dal cielo. Tutto l’indotto ne ha risentito: dagli hotel ai ristoranti, dai bar agli stabilimenti balneari. Passando per i negozi, le pizzerie, i mercati e tutte le attività commerciali in loco. Sono tornate finalmente piene anche le librerie. Il piacere di fare la passeggiata al mare dopo la cena e trovare una libreria aperta. Con tante novità e altrettante offerte in grado di attirare la nostra attenzione. Anche perché, diciamocelo pure, il fascino della lettura rilassante sotto l’ombrellone o a bordo piscina non ha prezzo.

Magari davanti a un aperitivo degno di tal nome e coi bambini affidati al servizio di animazione della spiaggia o dell’hotel. Dopo aver visto un autore italiano che ha fatto il pieno di premi coi suoi romanzi, eccone uno internazionale che ha stupito il Mondo. Da anni sulla breccia, ha visto però in questo periodo ripubblicare uno dei suoi romanzi più avvincenti in assoluto. Per chi ama la storia un vero e proprio cult.

Napoleone contro Wellington, una sfida tra big

Si chiama “Revolution Saga” ed è disponibile in 4 volumi della Newton Compton l’opera con la quale Simon Scarrow ha forse raggiunto il vertice della sua fama. Non è appena uscito, lo vogliamo precisare, ma il suo successo lo sta portando a continue ristampe. Autore di romanzi storici soprattutto su Roma e l’Impero Romano, in questa saga affronta il dualismo tra i 2 grandissimi generali dell’era napoleonica. Non solo Napoleone stesso, dall’infanzia ai trionfi, ma anche l’uomo che ha saputo contrastarlo e sconfiggerlo. Quell’Arthur Wellesley, duca di Wellington, che assieme al connazionale Orazio Nelson ha conosciuto solo vittorie contro il generale corso. Un incredibile percorso parallelo, in 4 volumi, che fugge letteralmente via, appassionando il Lettore.

Il romanzo avvincente che ha venduto milioni di copie appassionando i Lettori

Un’infanzia non facile per entrambi, con dei rapporti assolutamente umani con i genitori e i fratelli. Una giovinezza alla scuola e all’accademia militare, con i primi amori adolescenziali e quelli che dureranno per tutta la vita. Poi, la carriera veloce e splendente di Napoleone, sorretto dalla Rivoluzione francese e quella più lenta di Wellington, tra politica e India. Tradimenti e battaglie, congiure di palazzo e scandali a corte, “Revolution Saga” ha tutto per appassionare il Lettore e tenerlo incollato alle pagine. Il romanzo avvincente che ha venduto milioni di copie ma che riesce anche a rappresentare le debolezze dei 2 uomini che hanno probabilmente cambiato la storia dell’Europa con le loro gesta.

Lettura consigliata

