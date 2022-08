Quando si usa la lavatrice c’è un prodotto che è assolutamente essenziale e questo è il detersivo. Su questo non c’è dubbio se si vuole pulire e igienizzare i capi. In vendita ne esistono tanti tipi diversi, con caratteristiche diverse. Inoltre, serve anche l’ammorbidente. Ma questi sono entrambi dei prodotti chimici, quindi non proprio salutari per le persone e per l’ambiente e hanno un costo.

Forse non tutti sanno che ci sono delle alternative, anche naturali, al detersivo. Qui di seguito vedremo le 5 migliori alternative al detersivo per lavatrice che sono molto efficaci e che non temono di certo il confronto. Lo stesso risultato, forse anche migliore, usando altri prodotti che si possono avere in modo gratuito.

Ci sono tanti modi per poter sostituire il detersivo per lavatrice, anche il detersivo per lavastoviglie. Da tempo ci sono i classici rimedi della nonna, usanze e abitudini tramandati da generazioni e generazioni. Poi la scienza ha confermato le proprietà e la validità di alcune di queste alternative.

Le 5 migliori alternative al detersivo per lavatrice

Iniziamo con il dire che uno dei preziosi alleati per la casa, anche per la lavatrice, è il bicarbonato di sodio. Questa sostanza non danneggia i capi, riesce a neutralizzare i cattivi odori e riesce a igienizzarli e smacchiarli alla perfezione. Un altro infallibile alleato è l’aceto, in particolare l’aceto distillato bianco. Anche questo è un perfetto smacchiatore e un ottimo deodorante. Possiede una preziosa qualità, quella di ammorbidire i capi.

Due rimedi un po’ inusuali, invece, sono lo shampoo e la vodka. Sembrerà strano, ma in mancanza del detersivo anche il prodotto per capelli e la bottiglia che si tiene per le feste in compagnia possono essere molto efficaci per il lavaggio del bucato.

Un’ultima alternativa è il succo di limone. Questo è un prodotto naturale che si può prelevare dai limoni che si hanno in cucina o nell’albero in giardino. Pulisce i vestiti alla perfezione, riesce a fissare il bianco e a proteggere gli altri colori. Rimuove le macchie ed è una soluzione super efficace contro la ruggine.

Come usare questi prodotti per il lavaggio del bucato

Il bicarbonato di sodio può essere usato al posto del detersivo mettendo una tazza di prodotto direttamente nel cestello con i vestiti oppure nella vaschetta della lavatrice. Anche l’aceto distillato bianco può essere messo senza problemi nella vaschetta o al posto del detersivo, oppure nell’apposito spazio dell’ammorbidente.

Attenzione a shampoo e vodka. Sono efficaci, ma se usati in un certo modo. Lo shampoo deve essere delicato, magari quello per bambini, usato in piccole quantità. Meglio se con i capi in ammollo nel lavandino o nella bacinella. La vodka deve essere miscelata con l’acqua e messa in uno spruzzino. Dopo il lavaggio si può vaporizzare in modo da disinfettare e rinfrescare i vestiti.

Come preparare il succo di limone

Prendere due limoni ed estrarne il succo. Unirlo ad un po’ di sale per creare una pastella. Applicare il prodotto direttamente sulle macchie e lasciare agire per qualche minuto, oppure usarlo al posto del normale detersivo.

Lettura consigliata

Profumare il bucato a lungo mettendo questo oggetto in lavatrice