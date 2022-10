Come rispondere ad un complimento secondo il Galateo

Le buone maniere ed il bon ton sono prese in grande considerazione per quanto riguarda le regole da seguire in tavola o per l’organizzazione di un matrimonio. Anche per l’uso delle posate o per la scelta di un regalo ci si domanda cosa prevede il Galateo.

Ma le buone maniere dovrebbero essere applicate anche nel vivere quotidiano. Sarà capitato a tutti di ricevere un complimento sull’aspetto fisico, sull’intelligenza, sul lavoro o per altri fatti. L’imbarazzo però potrebbe aver giocato un brutto scherzo non consentendoci di rispondere nel modo migliore.

Come rispondere ad un complimento del capo, di un ragazzo o di una donna

Le situazioni in cui potremmo trovarci sono svariate. Potrebbe arrivarci una mail contenente i complimenti da parte del datore di lavoro o del nostro superiore per un lavoro fatto bene. In questo caso, per non apparire impacciati, si dovrebbe rispondere in maniera limpida e lineare, esprimendo il piacere per il complimento ricevuto. Si potrebbe scegliere di rispondere vis a vis, stabilendo un contatto visivo e accompagnando le parole di ringraziamento con un’espressione soddisfatta e solare. Se il rapporto con il capo fosse più formale e distaccato, potremmo optare per una risposta scritta. Basterebbe un ringraziamento breve oppure si potrebbe ringraziare a nostra volta per l’opportunità che ci è stata concessa.

Un ambiente completamente diverso è quello dei social. Capita a molti di ricevere complimenti su Instagram, Facebook o Tik Tok. Il linguaggio di internet è molto diretto ma non per questo bisogna dimenticare l’etichetta. È buona norma quindi ringraziare per ogni apprezzamento ricevuto, anche quello di persone che non destano il nostro interesse. Si può ringraziare semplicemente con la parola “grazie”, oppure scegliere un emoji adatto. Occorre stare attenti a non dare false illusioni in questi casi. Sui social spesso non sappiamo chi c’è dall’altra parte, si può trattare di persone che non conosciamo nella vita reale. Quindi è importante riscontrare i complimenti senza ambiguità.

Risposte intelligenti e simpatiche

Secondo le regole del bon ton bisogna sapere come rispondere ad un complimento. Non si deve mai essere falsamente modesti né tanto meno ingigantire ed esasperare l’oggetto dell’elogio. Se il nostro atteggiamento dovesse sfociare in egocentrismo e dovessimo apparire troppo vanesi, rischieremmo di scadere nella maleducazione.

Allo stesso modo l’eccessiva timidezza potrebbe risultare stucchevole ed indurci ad un mancato ringraziamento.

Se avessimo il sentore che la persona da cui proviene la lusinga sia interessato a noi ma la cosa non fosse ricambiata, dovremmo rispondere con una frase che non richiede replica. Ad esempio “sei molto gentile” oppure “un pensiero davvero carino” potrebbero interrompere il tentativo di approccio senza apparire scortesi.

Per apparire intelligenti e a nostro agio dovremo guardare negli occhi l’interlocutore, non far trasparire eventuale timidezza ed essere chiari e diretti. Con questo atteggiamento anche qualche parola goffa potrebbe passare in sordina.

Lettura consigliata

Quali sono i segnali e le conseguenze di tradimento e infedeltà