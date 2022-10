Come potremmo iniziare a fare yoga a casa da soli in 3 semplici mosse

Lo yoga è una disciplina antichissima, che mira al benessere del corpo, della mente e dello spirito. Negli ultimi anni si è diffuso moltissimo nella nostra cultura, per i tantissimi benefici che riuscirebbe a donare. Si basa su un insieme di posizioni, studi e insegnamenti che hanno come scopo quello di aiutare le persone a vivere felici e in pace. Molte persone si chiedono a cosa farebbe bene lo yoga e le risposte sarebbero molteplici.

La filosofia su cui si costruisce lo yoga, infatti, mirerebbe non solo al benessere fisico e alla linea. Certamente questo è uno dei principali benefici che si raggiungerebbero con lo yoga, ma non è l’unico. A detta dei molti che l’hanno provato, praticare yoga aiuterebbe anche ad affrontare con maggior serenità la vita di tutti i giorni. Ecco perché sono sempre di più le persone che vorrebbero provare questa disciplina. E, per lo stesso motivo, sono sempre di più i centri e le palestre che propongono corsi di questo tipo.

Spesso, però, il tempo o la voglia per andare in palestra mancano e si preferisce eseguire movimento da casa. In situazioni come questa, ecco quali sarebbero le posizioni più adatte per chi vorrebbe approcciarsi a questa disciplina completa.

Come potremmo iniziare a fare yoga a casa senza sovraccaricare schiena e collo

Fare movimento fisico è importante, non solo per la linea, ma anche, e soprattutto, per prevenire malattie, cardiache e non. Ad esempio, per camminare in modo efficace, bisognerebbe seguire dei consigli d’oro per perdere peso e mantenersi in forma. Per stare bene con il proprio corpo e con sé stessi, però, potremmo anche provare lo yoga.

L’importanza del respiro

Eseguiremo tutti e 3 i movimenti adagiandoci su un tappetino. Per la prima posizione, dovremo metterci a 4 zampe, con le mani all’altezza delle spalle, e le ginocchia in linea con le anche. A questo punto dovremo concentrarci sul respiro. Quando inspireremo, porteremo il collo verso l’alto, lasciando che l’ombelico tenda verso il pavimento. Espirando, invece, la schiena si incurverà, e la testa scenderà verso il basso. Il collo e la schiena rimarranno sempre morbidi e non saranno mai rigidi.

Braccia e gambe in movimento

Partiamo dalla posizione appena eseguita per realizzare la seconda. Rimanendo sempre in quadrupedia, stenderemo il braccio sinistro in avanti e, contemporaneamente, allungheremo la gamba destra. Poi eseguiremo il movimento contrario, stendendo il braccio destro e la gamba sinistra. Quando ci allungheremo, dovremo inspirare ed espireremo quando torneremo alla posizione di partenza.

Forza sulle mani

Infine, rimanendo sempre con le mani ben salde a terra in linea con le spalle, e i piedi in linea con i fianchi, ci prepareremo all’ultima posizione. Questa volta, dovremo staccare le ginocchia da terra, lasciandole piegate, e fare forza sulle braccia, che stenderemo. Porteremo, quindi, il bacino verso l’alto, le braccia saranno distese, il collo sarà dritto e rilassato. Quando inspireremo, dovremo stendere le braccia, e protrarci con la testa verso l’esterno.

Torneremo alla posizione di partenza espirando. Ecco come potremmo iniziare a fare yoga a casa anche da soli, con queste posizioni davvero semplicissime. Facciamo sempre attenzione a non fare movimenti bruschi, per evitare di creare danni o avvertire dolori.

