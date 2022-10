2 ricette per cucinare le castagne senza ammollo e senza padella bucata

In autunno possiamo mangiare dei cibi difficilmente ritrovabili in altri periodi dell’anno. Sicuramente il primo che ci viene in mente è la zucca, ma ce ne sono anche altri. Il più famoso è la castagna, regina di questa stagione. Le castagne si possono utilizzare per piatti elaborati, ma sono buonissime anche naturalmente.

Le castagne generalmente sono veloci da cucinare, ma devono essere messe in ammollo in acqua almeno 2 ore prima della cottura. Non tutti sanno, però, che questo step non è obbligatorio. Infatti, ci sono dei modi efficienti per evitare questo passaggio nel caso in cui avessimo fretta.

Scegliamo il prodotto giusto

Le castagne sono le protagoniste dell’autunno, ma non dobbiamo confonderle con in marroni. Infatti, le prime sono di forma piccola e schiacciata, mentre le seconde sono più ovali e hanno una buccia più chiara. Anche se la varietà non cambia la cottura, stiamo comunque attenti alla qualità. Scegliamo quelle che hanno un rivestimento di colore uniforme e brillante. Per cucinare le castagne senza ammollo ci serviranno:

400 g di castagne;

sale q.b.

Queste castagne sono velocissime da preparare

La prima delle 2 ricette per cucinare le castagne prevede, prima di tutto, che accendiamo il forno, impostandolo a 220 gradi. Prendiamo le nostre castagne, tenendo solamente quelle integre e buttando quelle danneggiate. Laviamole in acqua fredda, asciughiamole e facciamo un taglio orizzontale di circa 2 centimetri sulla parte superiore di ognuna. Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno e adagiamo le nostre castagne. Devono essere disposte in modo da evitare che si sovrappongano. Questo perché avvenga una cottura uniforme.

Saliamo in abbondanza e inforniamo in forno ventilato precedentemente riscaldato per circa 20 minuti. Ricordiamoci di muovere le castagne ogni tanto perché si cuociano uniformemente. Infine, sforniamole e mettiamole in una ciotola coperta da un panno per almeno 10 minuti. In questo modo sarà più facile pelarle velocemente. Consumiamole calde.

Tra le 2 ricette per cucinare le castagne, eccone una per una sfiziosa crema

Un’altra veloce ricetta di castagne che non prevede l’ammollo è quella della crema. Infatti, ci basterà lavare le castagne e poi metterle in una pentola piena di acqua, facendole bollire per circa un quarto d’ora. Scoliamole e lasciamole intiepidire, prima di sbucciarle con un coltellino. Mettiamo le castagne sbucciate in un passaverdure e otterremo un composto sabbioso. Prendiamo un baccello di vaniglia e incidiamolo, per estrarre i semi interni. In una pentola aggiungiamo la vaniglia, 120 g di zucchero e 150 ml di acqua.

Facciamo sciogliere lo zucchero a fuoco medio, mescolando continuamente. Togliamo poi la vaniglia e aggiungiamo le castagne, mescolando. Grattugiamo la scorza di un limone e uniamola alla nostra crema. Facciamo cuocere per circa un’ora a fuoco lento, fino a quando non diventerà una crema. Questa delizia si può conservare per circa una settimana in frigorifero.

