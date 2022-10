Come potremmo eliminare il cerume senza cotton fioc e senza rischi

Sappiamo che l’igiene delle orecchie è fondamentale per la nostra salute. Un accumulo eccessivo di cerume può infatti portare alla formazione di tappi e all’attutimento dell’udito, oltre a dolori e fastidio. Una pulizia regolare è quindi fondamentale per la salute delle orecchie. Ma attenzione, perché la pulizia è anche un’operazione molto delicata che si deve fare con cautela. In particolare, sarebbe meglio evitare i classici cotton fioc, cioè quei bastoncini cotonati che si commercializzano per la pulizia delle orecchie.

Oggi esistono anche quelli con un’ingrossatura che impedisce di infilare il cotton fioc troppo in profondità nell’orecchio, ma bisogna comunque stare attenti. Più che rimuovere il cerume, infatti, questo strumento rischierebbe semplicemente di spingerlo più in fondo. Dunque, che cosa dovremmo usare per pulire le orecchie senza danni e in modo efficace? Esistono diverse tecniche.

Spatolina apposita riutilizzabile

Un nuovo strumento che sempre più italiani scelgono è un’apposita spatolina per la rimozione del cerume. La minispatola ha un’estremità arcuata che raccoglie il cerume invece di spingerlo, oltre che un ingrossamento a pochi centimetri dalla punta per evitare che entri troppo in profondità nell’orecchio. È dunque meno rischiosa di un cotton fioc, perché non rischia di spingere il cerume e non può raggiungere il timpano. Ma questa non è l’unica soluzione.

Come potremmo eliminare il cerume senza usare cotton fioc con le gocce auricolari

Oltre alla spatolina, c’è un metodo ancora più delicato per rimuovere il cerume in eccesso. Si tratta dell’uso di gocce auricolari, oppure di spray. Possiamo acquistare questi prodotti in farmacia. La loro composizione è stata pensata apposta per sciogliere il cerume e potrebbe risultare utile anche in caso di tappi. In particolare, le gocce contengono spesso olio di mandorle, che aiuta ad ammorbidire il cerume per poi eliminarlo con dell’acqua tiepida.

Cosa si potrebbe fare in caso di tappo o dolore

Abbiamo visto come potremmo eliminare il cerume senza utilizzare i classici cotton fioc, ma ricordiamoci che se nel nostro orecchio si è formato un tappo di cerume, se abbiamo dolore, fischi nell’orecchio, acufene, otite, sensazione di “orecchio pieno” o altri problemi, è necessario rivolgersi al medico il prima possibile ed evitare il fai da te. In particolare, diffidiamo di rimedi come “candele” per il cerume (non è chiaro come queste dovrebbero funzionare e inoltre presentano rischi di ustione alla cute) o strumenti che gettano acqua ad alta pressione, che potrebbero aggravare il nostro disturbo e arrecare seri danni alle nostre orecchie e al nostro udito.

