Le Borse americane dove saranno dirette dopo l’apertura odierna?

Il ribasso di ieri per ora viene valutato come un momento fisiologico di aggiustamento. Oggi però c’è la verifica per capire se il rialzo continuerà o meno. La conferma che un minimo rilevante sia stato segnato nei giorni scorsi, comunque, verrà dal superamento di determinati livelli in chiusura di questa settimana.

La situazione grafica sembra abbastanza chiara e se, infatti, non verranno conferme rialziste, il successivo minimo verrà atteso nella terza settimana di dicembre. In base alle serie storiche, il mese di novembre ha poche probabilità di intercettare il minimo annuale.

Il 19 ottobre i mercati americani di Wall Street hanno archiviato la seduta di contrattazione ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.423,81

Nasdaq C.

10.680,51

S&P 500

3.695,16.

Le Borse americane dove saranno dirette da oggi in poi?

In corso c’è il rally natalizio?

In rosso la previsione, in blu il movimento reale dei prezzi.

Domani il segnale degli ultimi giorni dovrà essere confermato. In questo caso, il minimo recente potrebbe rimanere quello annuale e rappresentare l’inizio di un rialzo di almeno il 20% in pochi mesi.

Quale direzione prenderanno i mercati azionari a Wall Street?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 29.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 30.429.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.766. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 10.766.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.712.

Le Borse americane dove saranno dirette e cosa fare da ora in poi?

I nostri Trading systems continuano a mantenere un segnale di neutralità e, per questo motivo, attendono per comprare e vendere azioni.

