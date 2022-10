Come potremmo dimagrire il viso in pochi giorni con prodotti ed esercizi mirati

Quando prendiamo peso in eccesso anche il viso potrebbe diventare più rotondo, se siamo sottoposti a una dieta rigida il dimagrimento potrebbe cambiare i nostri tratti.

La ritenzione idrica potrebbe essere la causa che porta il nostro viso a gonfiarsi. A una certa età questo problema si aggiungerebbe ai cambiamenti ormonali che potrebbero aumentare la produzione di cortisolo.

Praticare un’attività sportiva tutti i giorni, adottare una dieta povera di sale e cercare di limitare al minimo i fattori di stress aiuterebbero a sgonfiare il viso. Lo stress è uno dei motivi per cui aumenterebbe il cortisolo in circolo portando alti livelli di ritenzione idrica. Dovremmo cercare di garantirci un sonno profondo e ininterrotto la notte aiutandoci con integratori come passiflora, melissa e valeriana.

Una notte turbolenta potrebbe farci svegliare con il viso gonfio e in questi casi gli impacchi di ghiaccio localizzato potrebbero porre rimedio anche in meno di mezz’ora. Ma dovremmo continuare a rimanere idratati. Bere molto al mattino dopo aver dormito almeno 7 ore un sonno di qualità potrebbe essere la maniera più efficace per prevenire i gonfiori.

Come assottigliare i tratti facendo sparire il doppio mento

Se vogliamo scoprire come dimagrire il viso dovremmo indagare circa la dieta più efficace che potremmo seguire per un periodo determinato. Alcuni cibi sono veramente utili se affiancati all’attività fisica.

Lo dicono numerosi studi che 4 porzioni di verdura e 3 di frutta potrebbero essere fondamentali per il dimagrimento, anche del viso. Colesterolo e trigliceridi potrebbero essere colpiti duramente. Il nostro organismo verrebbe protetto più facilmente. Mangiare proteine magre come pollo e pesce, grassi sani come quelli dell’avocado, riducendo gli zuccheri e i cibi fritti e raffinati sono i consigli che potremmo sentire dal nutrizionista.

Le diete povere di sodio, zuccheri e grassi, cibi raffinati e confezionati purificherebbero l’organismo in fretta facendo sgonfiare il viso ed eliminando il doppio mento. 2 litri di acqua al giorno è la quantità minima consigliata per mantenere il corpo idratato, contrastare gli inestetismi e combattere cellulite e gonfiori del viso.

Alcuni prodotti drenanti che stimolano la diuresi e combattono la ritenzione, contengono ananas, pilosella e tarassaco. Potremmo approfittare per bere mezzo litro di acqua con le gocce oppure preparare le tisane diverse volte al giorno.

Prodotti utili per snellire le forme

Se la dieta non dovesse ottenere risultati in tempi rapidi, possiamo decidere come dimagrire il viso analizzando come rimedi i prodotti disponibili in commercio. L’utilizzo dei cosmetici ci permette di stabilire cosa fare per disegnare in parte la forma che vogliamo per il nostro viso. Facciamo, però, attenzione a non commettere un errore grossolano. Applichiamo il trucco con delicatezza senza esagerare, un trucco vistoso potrebbe essere facilmente notato e il tentativo apparire goffo.

Diamo un tocco di abbronzatura a guance e mento. Utilizziamo un cosmetico in polvere come la terra abbronzante per accentuare la forma del mento applicandola verso mandibola e collo. Uno strato leggero ci darà la forma desiderata senza attirare l’attenzione.

L’alternativa è il fondotinta di diverse tonalità con cui disegnare un’ombra diagonale tra mascella e orecchio in modo da far risultare il viso tondo più magro e squadrato. Per allungare in viso grosso e tondo è necessario ombreggiare gli angoli e agire sempre sulla zona laterale.

Un caschetto liscio o mosso ma di lunghezza media metterà in evidenza il trucco, le guance e il mento. Ciuffo laterale e scalatura davanti toglieranno larghezza al viso senza evidenziare le spigolature.

A essere spigolosi e rettangolari saranno gli occhiali, che dovranno avere una forma importante. Gli angoli della montatura daranno irregolarità alla forma di un viso troppo pieno.

Come potremmo dimagrire il viso in pochi giorni con le giuste abitudini

Quando ci affidiamo a una dieta che riduce il peso drasticamente, i tratti del viso potrebbero modificarsi perché la pelle elastica dovrà adeguarsi alla massa corporea. Le guance potrebbero scavarsi, le mandibole e il collo rilassarsi. Non è il modo giusto di comportarsi per sgonfiare il proprio viso.

Farlo gradualmente con idratazione ed esercizi sarebbe consigliato. Oltre alla ginnastica per il dimagrimento del corpo potremmo massaggiare muscoli masticatori e tempie per rilassare i tratti. Favorire la circolazione e il rilassamento aiuta a combattere le emicranie e a snellire la muscolatura.

È necessario effettuare piccoli movimenti circolari per 30 secondi da ripetere più volte durante la giornata sia su tempie che su mandibole. Esercizi utili sono anche quelli di gonfiare i palloncini o masticare una gomma per 20 minuti al giorno. Il movimento è l’arma migliore per tenerci in forma in tutte le parti del nostro corpo.

