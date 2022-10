Cosa usano i ladri per addormentare le persone e come evitarlo

Una delle paure più grandi di chiunque viva da solo sono i ladri. Quando si intrufolano negli appartamenti, con la gente ancora in casa, c’è da avere paura. Non sappiamo se sono armati e che intenzioni hanno. Alcuni sono attrezzati e addormentano le persone per poter agire indisturbati. Ma come fanno?

Cosa usano per narcotizzare i proprietari di casa e come possiamo noi, nel nostro piccolo, evitare che ciò accada? Con questa piccola guida, cercheremo di capire quali soluzioni casalinghe adottare.

Cosa usano i ladri per addormentare gli inquilini

Per non rischiare di essere interrotti durante il furto, alcuni ladri usano dei narcotici per stordire le vittime e poter svaligiare le case in tranquillità. Questi narcotici provocano al risveglio una sensazione di torpore, stordimento e bruciore alla gola.

Uno dei narcotici più utilizzati dai ladri per addormentare le vittime è il protossido d’azoto, insieme ad altre sostanze che sono in dotazione nei pronto soccorso in forma liquida, conservati in contenitori di vetro. Per poterli vaporizzare, i ladri utilizzano dei vaporizzatori a batteria, modificati. Con una piccola quantità di narcotico, si riesce ad addormentare tutte le persone presenti in una stanza.

Questi farmaci anestetici sono acquistabili solo tramite prescrizione, ma niente che possa fermare un ladro molto motivato. Quindi, come possiamo andare a dormire serenamente, senza paura di svegliarci al mattino con la casa svuotata? Esiste un trucchetto niente male, utile soprattutto per chi non può contare su inferriate o antifurti perimetrali.

Come difendersi

Se sappiamo cosa fare per difenderci dai ladri in vacanza, diverso è il discorso per quando siamo a casa. Per poterci accorgere anche di notte della presenza di intrusi in casa e intervenire tempestivamente per spaventarli e allontanarli, ci basterà un bicchiere i vetro. Tutto quello che dobbiamo fare è inserire il bicchiere nella maniglia della porta (di casa o della stanza). In questo modo, chiunque arrivi dall’esterno non potrà accedere alla stanza senza far cadere il bicchiere, provocando un bel frastuono.

Il ladro si metterà subito in fuga e noi avremo la situazione sotto controllo e avremo evitato uno spiacevole furto. Questo trucchetto si rivela utile anche quando siamo in viaggio, lontani da casa, per poter dormire con più tranquillità. Magari evitiamo solo di usare il servizio buono e usiamo dei bicchieri vecchi. Ora che sappiamo cosa usano i ladri per addormentare le persone prima di procedere con le loro malefatte, non ci resta che procurarci un po’ di bicchieri di scarsa qualità. Speriamo non ci sia bisogno di usarli, ma in tal caso, saremo pronti.

