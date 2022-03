Anche se non frequentiamo assiduamente la palestra, possiamo ritagliarci 45 minuti per 4 volte a settimana e fare alcuni semplici esercizi con cui tenerci in forma. Avere la pancia piatta e l’addome allenato può portare moltissimi vantaggi e basta qualche settimana di lavoro per allontanare la stanchezza. Sentirci fiacchi non ci permette di dare il meglio durante la giornata e anche la voglia di allenarci può venire a mancare. Cominciare con pochi esercizi e mantenere la continuità può essere un buon modo per riprendere confidenza con l’impegno fisico.

Metabolismo ed energia

Avere una dieta equilibrata e ben integrata di vitamine e minerali può aiutarci a superare il cambio di stagione. Soprattutto le vitamine del gruppo B sono importanti per la salute dell’organismo e per avere un metabolismo attivo. Scegliere l’allenamento adeguato è una questione di obiettivi. Se abbiamo intenzione di accumulare energia e siamo fuori allenamento, è meglio preferire gli esercizi addominali plank piuttosto che quelli crunch. I primi allenano la fascia addominale più profonda, mentre i secondi potrebbe andare a sforzare inutilmente alcune zone delicate come le anche. Ecco quindi 5 esercizi per gli addominali da fare in casa per acquistare forza e mantenersi in forma. Facciamo un plank dinamico tenendo i gomiti poggiati a terra in linea con le spalle e le scapole contratte. Gambe distese, glutei contratti, puntiamo i piedi e muoviamoci in avanti fino a sfiorare il pavimento con l’addome. Facciamo 10 ripetizioni.

Nel secondo esercizio partiamo da una posizione di plank, ma tenendo le gambe più larghe. Portiamo la gamba destra verso il gomito sinistro e poi la gamba sinistra verso il gomito destro alternando i movimenti. Anche questa volta facciamo 10 ripetizioni.

5 esercizi per gli addominali da fare in casa per avere la pancia piatta, alleviare il mal di schiena e combattere la stanchezza cronica

Respirare è molto importante per far lavorare bene cuore e polmoni. Quindi inspiriamo prima di contrarre i muscoli ed espiriamo durante lo sforzo, quando i muscoli sono contratti. Continuiamo ancora con un esercizio dinamico, partendo sempre dalla posizione di plank. Teniamo la schiena dritta senza irrigidire il collo. Andiamo a poggiare prima il gomito destro a terra e poi quello sinistro, quindi risaliamo prima con il gomito sinistro e poi con il destro tornando alla posizione di partenza. Con il quarto esercizio andiamo a sollevare il braccio destro all’indietro portandolo perpendicolare rispetto al pavimento. Lo stesso movimento lo ripetiamo sollevando il braccio sinistro. Teniamo la posizione facendo forza con il bacino e seguiamo il movimento con lo sguardo.

L’ultimo esercizio è un plank statico e lo facciamo mantenendo la posizione con i gomiti poggiati a terra per 30 secondi. Facciamo 30 secondi di pausa e ripetiamo per 3 volte. Quando facciamo gli esercizi prestiamo molta attenzione ai fianchi perché la poca abitudine può portarci a sforzare i flessori dell’anca. Tenendo il bacino sotto controllo e piegando il coccige, dovrebbe essere più facile eseguire i movimenti correttamente.