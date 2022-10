Eccoli i primi malanni dell’anno, con febbre, raffreddore e mal di gola. Favoriti sicuramente dalla mancanza delle mascherine dopo tanti mesi, ma probabilmente anche dall’indebolimento del nostro sistema immunitario. Per questo motivo i medici sosterebbero di mangiare tanta frutta e verdura in questa parte dell’anno, andando proprio alla ricerca dei rinforzi per il nostro organismo. Sicuramente complice anche il bel tempo, con gli sbalzi termici che ci portano di giorno ad approfittare del sole, ma poi alla sera rimanendo spesso al freddo. Siamo magari partiti per andare a fare una passeggiata in pieno sole, sudiamo e sulla via del ritorno a casa ecco che rischiamo con la temperatura che si è abbassata di prenderci qualcosa. Laringite e tracheite potrebbero proprio essere due malanni del momento e andiamo perciò a vedere qualche suggerimento utile per combatterle.

I disturbi più comuni della laringite

Mal di gola e secchezza, con un certo senso di prurito, assieme alle difficoltà di respirare sarebbero alcuni sintomi della presenza della laringite. Caratteristica abbastanza comune, anche l’abbassamento della voce, con la presenza di una tosse secca e antipatica. Nei casi più gravi potrebbe manifestarsi anche la difficoltà di respirare.

Come sfiammarla

Dovessimo essere colpiti dalla laringite, il medico potrebbe prescriverci una terapia classica con gli antinfiammatori. Nel caso in cui ci fosse anche un’infiammazione dovuta alla presenza di batteri, potremmo dover aver bisogno di un antibiotico. Nei casi più gravi, quelli cioè della presenza di un edema nella laringe, sarebbe opportuno assumere il cortisone. Sempre e solo dietro prescrizione medica.

Come potremmo curare laringite e tracheite e le affezioni del cavo orale

Qualche manifestazione simile come la mancanza della voce il senso di prurito potremmo averla in comune anche con la faringite. Che solitamente però si manifesta anche con la fatica ad ingoiare non solo cibo, ma addirittura i liquidi. Spesso la faringite porterebbe con sé oltre alla tosse anche qualche linea di febbre. Qualche giorno di cura e potremmo tornare tranquillamente in forma, seguendo ovviamente tutte le prescrizioni mediche.

Come curare la faringite

Antinfiammatorio nel caso di una faringite abbastanza leggera, ma se il medico ci trovasse un’infezione batterica, ecco che allora partirebbe la cura antibiotica. Spesso l’infezione che si lega alla faringite si manifesterebbe con le classiche placche bianche, così fastidiose in prossimità delle tonsille. Ecco che proprio in questi casi il nostro medico potrebbe indicarci la cura antibiotica per contrastare l’infezione e combattere la faringite. Come potremmo curare laringite e faringite, seguendo i consigli giusti per accelerare la guarigione.

