Ottobre è il mese simbolo dell’autunno. Quello delle zucche e delle castagne, quello delle piogge, anche se, negli ultimi anni, sono venute un po’ meno. Le temperature di questi giorni, infatti, sono tutto fuorché autunnali, con punte superiori ai 25 gradi.

Chi ha già effettuato il cambio di stagione dovrà rispolverare qualche capo primaverile o addirittura estivo. Chi non l’ha ancora fatto, invece, avrà tutto il tempo di organizzarlo nelle prossime due settimane.

Dal punto di vista astrale, ottobre sarà particolarmente intenso. Mercurio è tornato diretto dopo essere stato retrogrado fino al 2. Il 9 la Luna piena entrerà in Ariete, con il Sole che bacerà il periodo dello Scorpione il 23. Infine, Marte e Giove chiuderanno il mese da retrogradi. Insomma, moltissimi avvenimenti che condizioneranno l’oroscopo di queste settimane, con 5 segni, in particolare, a giovarsene.

Il primo a beneficiarne sarà la Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre, infatti, potranno vivere appieno tutti gli effetti derivanti dal loro periodo. Quello in cui il Sole li accompagna. Molto bene a livello di salute, i nati sotto questo segno di aria staranno lontani dai classici malanni di stagione. Ottime notizie anche dalla vita di coppia, con qualche gradita novità per i single. Sul lavoro non ci saranno problemi, con qualche piccolo screzio che non andrà, però, a mutare più di tanto la positività di questo mese.

L’oroscopo dice che sarà un ottobre d’oro per questi 5 segni zodiacali

Dietro alla Bilancia, ecco i Gemelli. Segno di aria anch’esso, le prerogative saranno assai simili. In particolare, sarà l’amore a viaggiare a gonfie vele. Non solo, perché anche sul lavoro ci saranno diverse buone notizie, con una che arriverà intorno a metà del mese e che potrebbe rappresentare davvero una svolta.

Il terzo segno più fortunato di ottobre sarà l’Acquario. Un’estate difficile ha lasciato spazio a un ottimo inizio d’autunno, con un un primo weekend da favola. Il mese proseguirà davvero in maniera positiva. È il momento adatto per azzardare un investimento, per vivere una passione e per cambiare il proprio look. Gli astri saranno tutti a favore dei nati dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Ottobre favorirà anche questi due segni di fuoco

Dai segni d’aria a quelli di terra, con il Capricorno che vivrà un ottobre molto interessante. Infatti, soprattutto nella terza decade, prolifereranno le notizie positive. Sia in amore, con la possibilità di un incontro davvero choc, in positivo. Sia sul lavoro, con la possibilità di nuove collaborazioni professionali molto proficue.

Infine, decimo mese dell’anno magico anche per la Vergine. Sarà il lavoro l’ambito in cui ricevere le notizie migliori. Ci sarà anche l’esito di un esame che si aspettava con trepidazione. Inutile dire che sarà estremamente positivo. In amore, invece, potrebbe toccare la stessa sorte del Capricorno, con un incontro da perdere la testa.

L’oroscopo dice che sarà un ottobre d’oro per Bilancia, Gemelli, Acquario, Capricorno e Vergine. Un mese davvero al top, dunque, per tre segni di aria e due di terra.

