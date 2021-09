Le sneakers sono scarpe comode da mettere tutto l’anno, indossate da tutti: uomini, donne e bambini.

Sono state create per essere un accessorio comodo e casual, ma non sportivo. Sono state pensate “per accompagnare” al lavoro o per fare una passeggiata, e non sono adatte per svolgere delle attività sportive. Infatti, per questo ci sono delle calzature apposite.

Sul mercato le possiamo trovare di qualsiasi tessuto, in tela o in pelle, eleganti, sportive o coloratissime.

In questo articolo spieghiamo come possono essere indossate le sneakers da donne basse e minute per apparire sempre perfette e slanciate.

Le sneakers infatti, possono essere indossate anche dalle donne basse e minute, basta solo seguire dei consigli. Anche se non si è alte, non è necessario avere nel mobile solo scarpe con i tacchi, perché tra tutti i modelli di cui possiamo disporre, non c’è dubbio che le sneakers siano le scarpe più comode in assoluto, e con l’abbigliamento giusto è possibile slanciare la propria figura.

Come possono essere indossate le sneakers da donne basse e minute per apparire sempre perfette e slanciate

Anche se le sneakers sono delle scarpe pratiche e comode, occorre prestare molta attenzione all’outfit che si sceglie.

Per evitare di commettere errori diamo alcuni consigli da seguire per essere sempre perfette e slanciate.

Per non accorciare la propria figura, è molto importante evitare di indossare pantaloni a vita bassa, e a non far apparire pieghe del tessuto.

Escludere dal proprio guardaroba pantaloni larghi. È un’ottima scelta indossare pantaloni che facciano vedere un po’ delle gambe, come i modelli stile “Capri’” che terminano con una misura a 3/4, a metà polpaccio tra il ginocchio e la caviglia.

Sono ottimi anche quelli a forma di caramella, vanno molto di moda negli ultimi tempi e stanno bene a tutte, oppure i bootcut caratterizzati da una scampanatura appena accentuata.

Se invece, si vogliono indossare le sneakers con la gonna, le scelte sono tante. Vanno bene sia le midi che le minigonne. Si consiglia di evitare le calze, infatti mostrando le gambe serve a slanciare la silhouette. In inverno, per non sentire freddo la soluzione è acquistare collant monocromatici.

Un tailleur con giacca e pantalone, o un vestito lungo midi sono perfetti se calziamo le sneakers.

Un ultimo consiglio: i modelli

Per acquistare qualche centimetro in altezza, un ottima soluzione è scegliere modelli creepers, e se piacciono le sneakers alte, fin sopra la caviglia indossarle con pantaloni cropperd.