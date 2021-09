La lettura è una passione che accomuna tante persone perché attraverso l’immaginazione è possibile catapultarsi in un mondo parallelo. Attraverso la lettura possiamo vedere nella nostra mente i personaggi descritti e le azioni che compiono come se fossimo insieme a loro.

Più sfogliamo le pagine e più aumenta la curiosità di sapere quello che succede e finisce che leggiamo tutto d’un fiato. E quando dobbiamo staccare ci rimane l’amaro in bocca. Insomma leggere fa proprio bene allo spirito e alla mente.

A proposito di lettura, il team di ProiezionidiBorsa si è già occupato della differenza tra un libro stampato e un libro digitale. A prescindere dal formato, ecco quali libri usciranno in autunno 2021 e sono destinati a diventare dei best-seller.

“Su un letto di fiori”

“Su un letto di fiori” di Banana Yoshimoto è un romanzo entusiasmante ambientato nel meraviglioso Giappone. La protagonista è stata trovata su un letto di fiori da una famiglia adottiva che non le ha mai fatto mancare nulla. Per questo Miki è sempre felice. Ma questa sua allegria si trasformerà in irrequietezza quando scopre che qualcuno la sta cercando.

“Turno di notte”

“Turno di notte” di Giacomo Poretti è un libro divertente che rispecchia perfettamente chi l’ha scritto, ossia Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il libro tratta di un infermiere che fa, appunto, il turno notturno e il suo soprannome è Saetta poiché corre avanti e indietro da una stanza all’altra. Racconta della vita ospedaliera in chiave comica.

“Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti”

“Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti” è scritto da Aldo Cazzullo e incentra la storia sul Purgatorio della “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Il Purgatorio è chiamato il posto degli uomini, poiché è il luogo dove andremo tutti, secondo lo stesso Dante. Aldo Cazzullo ci spiega, attraverso questo libro, cosa è il Purgatorio e rimanda alla lettura della “Divina Commedia”.

Bolle di sapone

“Bolle di sapone” di Marco Malvaldi tratta dei suoi soliti vecchietti del Barlume, questa volta alle prese con il lockdown in chiave ironica.

Ecco quali libri usciranno in autunno 2021 e sono destinati a diventare dei best-seller

Ecco alcuni dei libri che usciranno a breve e tanto attesi. Scrittori di una certa fama, scrittori che hanno scritto già dei libri entusiasmanti. E questi li dovremmo perdere? Assolutamente no, corriamo in libreria o acquistiamoli in versione digitale.

Altri libri in uscita sono “L’impero del vampiro”, “I sette mariti di Evelyn Hugo”, “Gelosia”, “Fermare Pechino”, “Di chi è la colpa”, “Il mare dei fuochi”, “Le streghe in eterno”, “Il visitatore notturno”, “Le minime di Malinconico”.