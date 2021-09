Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno cambiare gli armadi diventa fondamentale. Dobbiamo separarci, purtroppo, da bermuda, vestiti leggeri e costumi da bagno e riprendere maglie pesanti e giacconi.

Mentre facciamo il cambio di stagione nell’armadio, dobbiamo essere sicuri non solo di ripararci dal freddo, ma anche di farlo con stile. Infatti, dobbiamo essere sicuri di essere alla moda in ogni stagione, indipendentemente dalle temperature. Quindi, non dimentichiamo i fondamentali accorgimenti fashion per prepararsi a settembre con stile.

Oggi vedremo tre utili consigli che ci potranno aiutare molto in questa stagione e senza dover spendere troppi soldi, per fortuna. Ecco, infatti, i 3 straordinari accessori di settembre per un outfit alla moda spendendo pochissimo.

Il riutilizzo creativo

Per poter spendere poco è necessario che sperimentiamo con il riciclo. Prendiamo, quindi, dei capi che magari pensiamo di non usare più. Forse sono troppo sgualciti, o non sono più alla moda, ma che in ogni caso non ci piacciono più. Invece di buttarli via, proviamo a dar loro nuova vita in maniera originale.

Partiamo, ad esempio, dalle T-shirt. Questi capi sono molto versatili e possono essere riutilizzati in molte maniere diverse. Inoltre, se sono colorate in modo particolare, o hanno qualche fantasia originale, possono diventare degli accessori davvero belli. Una buona idea sarebbe trasformare una T-shirt in una piccola sciarpa. Le sciarpe sono degli accessori fondamentali per la stagione fredda ed averne una fatta in casa darà un tocco unico al nostro look.

I 3 straordinari accessori di settembre per un outfit alla moda spendendo pochissimo

Il secondo consiglio riguarda le giacche di jeans, che consigliamo di portare anche se sono un po’ vecchie. Il jeans è infatti un materiale che si riesce ad indossare anche quando ha già qualche anno ed è un po’ rovinato. Approfittiamone, quindi, per sfoggiare una giacca dal sapore molto vintage. Inoltre, non preoccupiamoci se è la giacca è rovinata o strappata, anzi, aggiungiamo noi qualche strappo a mano, così da dare un look ancora più vissuto.

L’ultimo consiglio riguarda calze, scarpe, ed in generale tutti i capi a cui vogliamo dare un tocco di colore. Consigliamo di munirsi di glitter, e di usarli per creare delle forme da incollare sui capi. Potremo, così, indossare delle calze con dei cuoricini brillanti sopra o delle scarpe tutte glitterate. Insomma, possiamo dare colore agli abiti in tanti modi diversi, sbizzarriamoci pure. Stiamo attenti, però, perché dopo aver incollato i nostri glitter, probabilmente non riusciremo più a staccarli senza danneggiare il capo. Quindi, ricordiamoci che è un’operazione probabilmente definitiva.