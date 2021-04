“Arctium Iappa” la chiamavano i latini, che tenevano moltissimo all’estetica. Ci riferiamo ovviamente ai ricchi e ai nobili. Noi la conosciamo semplicemente come “Bardana”, pianta spontanea, i cui semi sono da secoli un toccasana per i nostri capelli. Com’è possibile che questa comunissima pianta infestante renda i nostri capelli più belli e più forti grazie ai suoi estratti? Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti perché questa pianta di così antiche origini è un’alleata preziosa per il nostro cuoio capelluto.

Possiamo incontrarla in campagna e lungo le strade

Chissà quante volte ci siamo imbattuti nella Bardana, magari a spasso con i nostri cani e non ce ne siamo mai accorti. O, perlomeno, ci ha attirati perché si è attaccata al pelo dei nostri amici. Eppure, questa pianta infestante così comune in tutto il territorio italiano, non è solo una scocciatura, ma un vero e proprio dono della natura. I suoi semi sono degli incredibili sostegni alla nostra salute, e soprattutto per quella dei nostri capelli. Addirittura, la tradizione di campagna, che nulla lascia al caso, ci insegna a piantarli, per poi mangiarne i germogli in insalata.

Presente in moltissimi shampoo

Com’è possibile che questa comunissima pianta infestante renda i nostri capelli più belli e più forti, nonostante non le daremmo una lira. Eppure, facciamo caso all’etichetta degli ingredienti presenti negli shampoo e nei balsami di qualità: troveremo proprio questa pianta. Gli antichi romani ci hanno insegnato che attraverso i suoi semi, possiamo creare:

una soluzione liquida tipo decotto;

un olio o unguento da spalmare sui capelli.

In questo caso parliamo di soluzioni naturali esterne da applicare direttamente sul cuoio capelluto. I semi della Bardana agiscono sulla salute dei nostri capelli in due modi:

regolando le ghiandole sudorifere;

aumentando la produzione delle ghiandole sebacee.

Risultato? Capelli forti, resistenti, lucidi e morbidi. Ancora una volta ecco dalla natura delle soluzioni concrete e importanti per la nostra salute. Per comodità, comunque, la troviamo anche pronta e acquistabile sul web, in erboristeria e farmacia.

