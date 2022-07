Dopo i 50 anni diventa sempre più difficile concepire uno stile casual. I rischi diventano principalmente due: scadere nel trasandato ossia apparire con un look poco curato anche se informale; indossare capi e calzare scarpe che non fanno per la nostra età. In questo articolo vedremo come si possano portare le sneakers anche dopo la cinquantina. Inoltre vedremo quali modelli scegliere e come abbinarle

Come possiamo portare le sneakers anche dopo i 50 anni ed essere chic

Uno degli outfit più eleganti da indossare in situazioni casual-chic è quello che del total–beige. Per un giro in centro città o per la passeggiata prima di cena in vacanza, questo look è strepitoso. Ci basterà una blusa in tela indiana o effetto stropicciato, pantaloni di jeans beige. Completano l’outfit un cardigan in maglia con lunghezza fino al ginocchio da lasciare aperto e un paio di sneakers beige.

Questo è un abbinamento fresco, poco impegnativo ma al contempo un gran classico grazie al colore beige.

Il look safari

Altro ottimo abbinamento per indossare le comodissime sneakers è il look da esploratrice o safari. Immaginiamoci nella savana, a bordo di una 4×4 con il binocolo in mano per avvistare leoni e gazzelle: questo è il look safari. Ad esempio potremmo indossare un abito chemisier verde in cotone con lunghezza sino sotto al polpaccio. Il nostro consiglio è di abbinare delle sneakers in tinta e una borsa shopper in corda. Come accessorio, potremmo unirvi degli occhiali con montatura tartaruga stile anni cinquanta. In questo caso potremmo valorizzare il completo grazie ad un trucco sun kissed.

Il look marinaro

Altro tipo di look, altra sneakers: questa volta vedremo lo stile Navy. In questo caso sceglieremo una maglietta a righe orizzontali bianche e blu con scollo a barchetta e un pantalone palazzo blu. Completeremo con un trench ed una borsa rossa. Le sneakers in questo caso potranno essere bianche oppure blu. Lo stile Navy di recente reinterpretato con un pantalone culotte dalla principessa Kate con la consueta eleganza che la connota.

L’outfit in maglia

Un’altra possibilità per calzare un paio di comode sneakers è l’outfit che comprende solo capi di morbida maglia. Potremmo in questo caso immaginare un completo con gonna lunga in maglia e un twin set anch’esso in maglia. Se scegliessimo un colore grigio melange, potremmo abbinarvi un paio di sneakers bianche.

Queste calzature non hanno quindi limiti di età soprattutto per la comodità unica. Basterebbero queste astuzie per sapere come possiamo portare le sneakers.

