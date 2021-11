Sentirsi belle e giovanili non è più un tabu per le over 50 e 60. Il 2022 si aprirà all’insegna della femminilità, esaltando la donna del terzo Millennio. Una creatura bella, fascinosa e consapevole dei propri punti di forza. Insomma, anche nel nuovo anno si conferma la tendenza degli ultimi anni che vede come protagonista donne forti che non hanno paura del tempo che passa.

Il desiderio dell’eterna giovinezza, infatti, sembrerebbe ormai sdoganato e démodé. Per molti esperti del fashion system, infatti, il segreto della bellezza eterna è quello di valorizzarsi, sfoggiando al meglio sia i pregi che i difetti. Senza badare più ad un’età prettamente anagrafica.

Sono di questo parere anche molti stilisti e hair stylist di tutto il Mondo. Da qualche anno, ormai, infatti, hanno proposto capi versatili adatti alle 20enni ma anche alle 50enni e tagli e colori che stanno bene a tutte.

Consigli utili per domare anche la chioma più indomabile

Prima di scoprire come portare i capelli dopo gli anta con queste favolose acconciature over 50 e 60 che ringiovaniscono, ecco qualche piccolo escamotage sempre utile.

Quante volte abbiamo provato a dare volume alla nostra chioma ma senza successo?

Ecco come dare volume ai capelli dalla radice in 5 minuti per averli subito leggerissimi come dal parrucchiere.

Chi combatte contro i capelli bianchi o la fastidiosa ricrescita, dovrebbe conoscere questi velocissimi trucchi utili poco prima di uscire.

Infine, attenzione anche a queste meravigliose sfumature che stanno spopolando per questo autunno-inverno 2021 e 2022. Favolosi giochi di luce per un colore magnetico.

Come portare i capelli dopo gli anta con queste favolose acconciature over 50 e 60 che ringiovaniscono

Per una questione di praticità, in genere, superati i 50anni si tende ad accorciare molto i capelli. Una soluzione sicuramente veloce, ma che non a tutte piace.

Sempre più spesso, infatti, le donne più adulte non vogliono rinunciare alle capigliature lunghe. Dunque, una soluzione che rende pratico il taglio, ma allo stesso tempo regala un tocco di brio e una ventata di gioventù è il caschetto lungo. Un long bob all’italiana tanto di moda nell’ultimo periodo.

Oltre a questo taglio, le donne over 50 possono scegliere lo shag. Ovvero un caschetto lungo con frangia che rende il viso più sbarazzino.

Chi è amante delle acconciature semplici e lineari, allora potrebbe optare per l’intramontabile taglio scalato. Un taglio reso ancora più interessante da una frangia a tendina che strategicamente nasconde le rughe.

In questo caso, preferire chiome mosse e vaporose. Ed infine, per sembrare subito più giovanile si consiglia di puntare sulle sfumature. Più chiare sui capelli frontali per donare più luce al volto.