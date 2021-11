Non il solito risotto ma questo nella versione cremosa e pronta in 20 minuti conquisterà tutti per il suo ingrediente speciale

Uno dei piatti più cool da preparare in questo periodo è senza dubbio il risotto. Non esiste cucina che non abbia visto preparare tra i fornelli questo buonissimo piatto della gastronomia italiana famoso in tutto il mondo.

Molte sono le ricette che si possono preparare con il riso tra cui un classico della cucina sicula che tutti amano e questa buonissima ricetta svuota frigo da provare subito. Insomma, non solo classici risotti ed insalate di riso, ma anche preparazioni fantasiose e ricche di gusto.

La stessa fantasia e creatività è racchiusa in questo risotto, in una versione cremosa che conquisterà tutti per la sua semplicità, pronta in 20 minuti e con un ingrediente speciale che nessuno si aspetta.

Un piatto speciale facile da preparare e da provare subito

Questo è un piatto che si può servire sia a pranzo che a cena, per ricorrenze speciali o anche per tutti i giorni. Una combinazione di ingredienti per un sapore insolito ed avvolgente, facile da abbinare con qualsiasi tipo di menù in programma.

Si tratta di un risotto all’arancia con l’aggiunta di qualche ingrediente che lo renderà spettacolare da fare il bis.

Ingredienti

1 cipolla

speck

40 g di burro

400 g di riso Carnaroli

1 arancia

1/2 bicchiere di vino bianco

brodo vegetale

sale

pepe

30 g di Grana Padano grattugiato

cannella o qualche filo di zafferano

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo lo speck, tagliandolo a listarelle e una cipolla che dovrà essere tagliata a rondelle o a cubetti piccoli. Far dorare leggermente la cipolla e lo speck sul fuoco lento con un una noce di burro. Dopo averli leggermente cotti, aggiungere il riso e farlo tostare girandolo ad intervallo di 1/2 minuti con un mestolo di legno.

Quando il riso sarà ben tostato sfumare con il vino e lasciare che evapori. Successivamente aggiungere il succo d’arancia, girare continuamente ed infine aggiungere un mestolo alla volta di brodo vegetale per ultimare la cottura.

Aggiungere un pizzico di sale se occorre e quando sarà ben cotto, spegnere il fuoco e aggiungere il formaggio e mantecare girando velocemente. Impiattare ed aggiungere una spolverata di pepe, la buccia dell’arancia grattugiata e qualche filo di zafferano o un pizzico di cannella.

