Le acconciature anti-age esistono eccome! Basta solo scovare la più giusta per incorniciare il viso in modo perfetto.

Un rapporto viscerale e per alcuni versi anche molto profondo, quello tra le donne e i loro capelli. C’è chi ama portare sempre la stessa capigliatura per anni e chi cambia continuamente. Quel che è certo è che esiste una connessione speciale tra la chioma e la sua “padrona”.

Arrivate alla soglia dei famosi anta i capelli cominciano a subire dei cambiamenti più radicali. Crescono più lentamente e si presentano più fragili e delicati.

Complici anche capelli bianchi e ricrescita, sono molte le donne che decidono di darci un taglio netto. Un taglio corto non solo rende più sbarazzino l’aspetto ma diventa anche più pratico e veloce da gestire. Oggigiorno, però, cresce sempre di più il numero delle over 50 che scelgono di sfoggiare una chioma lunga e perché no anche naturale.

Insomma, corti o lunghi è una questioni di gusti! Ciò che conta è apparire sempre impeccabili con qualsiasi acconciatura.

Consigli e trucchi del mestiere

Sicuramente, mantenere i capelli in ordine non è sempre facile. In inverno, ad esempio, pioggia, vento ed umidità ci arruffano la chioma in un secondo. Dunque, meglio correre ai ripari con qualche piccolo stratagemma per avere sempre acconciature perfette.

A questo punto, non resta che scoprire come portare i capelli a 50 e 60 anni con questi tagli meravigliosi che ringiovaniscono, perfetti per ogni viso

Oltre ai classici caschetti e al bob long o il tagli pixie che vanno tanto di moda nell’ultima stagione, ecco anche altri consigli utili. Molti esperti del settore concordano sul fatto che i tagli medio-corti sono i migliori per le over 50.

Dopo le 50 candeline, infatti, sarebbe più opportuno andare alla ricerca di tagli svolazzanti. Capigliature dall’effetto replumping che rimpolpano e incorniciano il viso in modo più giovanile.

Attenzione, invece, ai capelli lunghi e senza scalature strategiche perché potrebbero appesantire il viso. Con un gioco di volumi medio-corti e nuance sfumate sarà possibile correggere otticamente qualche piccola imperfezione. Inoltre, sono tagli perfetti sia per chi ha il viso scavato e minuto, sia per chi mostra un volto più squadrato o tondo.

Chi, invece, ha i capelli ricci dovrebbe evitare i tagli corti. Meglio optare per lunghezze medie e magari anche asimmetriche.

Per un effetto super giovanile sono da evitare i boccoli troppo definiti e scegliere, invece, una piega classica con spazzola e phon. Meglio accantonare anche l’effetto cotonato degli anni ’80 e ’90 perché invecchiano la figura. Dunque, ecco come portare i capelli a 50 e 60 anni con questi tagli meravigliosi che ringiovaniscono, perfetti per ogni viso.