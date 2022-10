Risparmiare in bolletta di questi tempi, oltre a essere un dovere a tutela dell’ambiente, è anche una necessità. Perché le tariffe di luce e gas, ormai da quasi un anno a questa parte, in Italia e non solo sono letteralmente schizzate.

Non si può certo rimanere di certo al buio o senza gas per accendere i termosifoni, ma in ogni caso ogni potenziale spreco è bene che venga azzerato. Anche andando a spegnere, dalla ciabatta, tutte le apparecchiature elettroniche e gli elettrodomestici che non si useranno nel breve, dalla lavatrice alla lavastoviglie, passando per il computer e per il televisore. Vediamo allora quanto si risparmia tagliando i consumi in stand by.

Quanto si risparmia in bolletta spegnendo la ciabatta di TV e computer

Nel dettaglio, tagliare il cosiddetto stand by significa azzerare i consumi di elettricità di tutte quelle apparecchiature elettroniche che sono a riposo. Ovverosia, che non si utilizzano come la TV quando lo schermo è spento.

La ciabatta collegata a tutte queste apparecchiature elettroniche, ma anche agli elettrodomestici, è utile allo scopo. In quanto spegnendo la ciabatta tutti i dispositivi saranno sconnessi dalla rete elettrica senza dover staccare ogni volta la spina.

Fino a 5 euro l’anno per ogni singolo dispositivo è la risposta su quanto si risparmierebbe in bolletta spegnendo la ciabatta. E questo considerando sia tutti gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche in stand by che consumano più energia elettrica sia le attuali tariffe per la luce applicate ai clienti residenziali.

Come spegnere la ciabatta, dal classico interruttore allo spegnimento automatico

Per azzerare i consumi di energia elettrica in stand by, la ciabatta non è altro che una multi presa che si può spegnere manualmente grazie a un interruttore. Ma ci sono pure i modelli smart. Ovverosia, le ciabatte intelligenti che si spengono in automatico dopo che l’apparecchio viene lasciato in stand by per un tempo superiore a quello prefissato. Le migliori ciabatte smart, infatti, sebbene siano costose sono anche programmabili.

Perché è importante in questo momento abbassare il più possibile i consumi di elettricità

Per quanto detto, è chiaro che l’energia elettrica consumata in stand by è davvero residua rispetto invece al consumo delle apparecchiature elettroniche e degli elettrodomestici in funzione. Pur tuttavia, di questi tempi anche lo stand by contribuisce ad abbassare bollette che spesso sono molto salate. Se si considera che dallo scorso 1 ottobre 2022 in Italia, per i clienti nel mercato tutelato, la tariffa per l’energia elettrica è la più cara di sempre.

