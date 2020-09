Il piegaciglia è uno strumento spesso ignorato ma indispensabile quando ci si trucca. Averlo può fare la differenza: è infatti in grado di aprire lo sguardo, rendendolo più intenso. Non ne hai uno a portata di mano? Oppure hai paura ad usare questo strumento, visto il suo aspetto inquietante?

Non temere: oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ti svelerà qualche trucchetto su misura per te. Ecco come piegare le ciglia senza il piegaciglia.

Con un cucchiaio

In un precedente articolo ti abbiamo svelato cinque segreti di bellezza per truccarsi con un cucchiaio. Oggi ne scoprirai un sesto. Per piegare le ciglia usando solo un cucchiaio, devi innanzitutto far scaldare il metallo mettendolo sotto un getto d’acqua calda. Attenzione: il cucchiaio non deve essere troppo caldo visto che dovrai appoggiarlo sugli occhi.

Quando il cucchiaio ha raggiunto la giusta temperatura, tienilo in orizzontale rispetto al viso e appoggialo sulla palpebra, con la parte concava verso l’esterno. Il bordo del cucchiaio deve essere allineato all’attaccatura delle ciglia.

Con le dita, spingi le ciglia contro il cucchiaio. Mantienile in posizione per almeno 30 secondi. Dovrebbero assumere la curvatura del cucchiaio. Puoi anche ripetere spostando leggermente in su il cucchiaio, se non vuoi uno stacco troppo netto.

Con un cotton fioc o con le dita

Il secondo metodo è più semplice, ma anche meno efficace. Consiste nell’applicare prima il mascara. Poi, quando il trucco non si è ancora umido, spingere all’insù le ciglia con un cotton fioc. In questo modo si asciugheranno nella posizione desiderata.

È però possibile che tu abbia paura di avvicinare agli occhi non solo il piegaciglia, ma anche qualsiasi altro oggetto. Usare le dita è allora sicuramente la tecnica che fa per te. Prova a scaldare le mani strofinandole o con il tuo respiro. Poi, con un dito solleva le ciglia e applica una leggera pressione per qualche secondo.

Per rendere la tecnica delle dita più efficace, puoi usare il gel di aloe vera: applicane una piccolissima quantità sulle dita e strofina per riscaldarlo. Poi stendilo sulle ciglia mentre le tieni sollevate.

Infine, dovresti provare a fissare la piega ottenuta con il cotton fioc o con le dita. Puoi farlo usando un asciugacapelli, dopo aver applicato il mascara. Assicurati che l’asciugacapelli sia almeno a 15 cm di distanza dal tuo viso, e dirigi il getto d’aria dal basso verso l’alto. Usa solo aria tiepida.

Ora che sai come piegare le ciglia senza il piegaciglia, il tuo sguardo sarà sempre intenso e magnetico.