Ami il make-up, ma non vuoi spendere un patrimonio in prodotti per applicare il trucco alla perfezione? Puoi raggiungere risultati sorprendenti usando un oggetto che si trova in qualsiasi cucina. Ecco i cinque segreti per truccarti con un cucchiaio!

Occhi di gatto perfetti con il cucchiaio

Se vuoi allungare il tuo sguardo, sicuramente ti sarà capitato di provare a disegnare una perfetta ala nera all’angolo dell’occhio. Puntualmente, però, fai un pasticcio e disegni due triangoli tremolanti e asimmetrici. Non disperare: un cucchiaio può venirti in aiuto.

Allinea il manico del cucchiaio alle ciglia inferiori e usalo come righello per tracciare una linea dritta con l’eyeliner. Poi, usa la parte concava del cucchiaio, in linea con la ciglia superiori, per ottenere una linea curva. La linea curva deve congiungersi a quella dritta. Colora lo spazio fra le due righe, et voilà!

Niente più mascara sbavato

Capita spesso, applicando il mascara per ultimo, di rovinare l’ombretto appena applicato sulla palpebra superiore. Oppure, di macchiare di mascara la zona sotto gli occhi.

Per fortuna, la parte concava del cucchiaio ha la forma perfetta per coprire la palpebra superiore mentre trucchi le ciglia. Puoi anche usarla per proteggere la zona sottostante gli occhi se ami portare il mascara sulle ciglia inferiori.

Ombretto come nuovo

Il tuo ombretto preferito è caduto e ora è tutto sbriciolato? Non buttarlo via: eviterai uno spreco inutile. Piuttosto, aggiungi all’ombretto sbriciolato qualche goccia di alcool etilico denaturato. Poi usa il retro del cucchiaio per ricompattare il prodotto.

Pelle levigata

Applicare il fondotinta può talvolta accentuare rughette, linee sottili e segni di disidratazione. Per evitare questo effetto indesiderato, basta mettere un cucchiaio in frigo per farlo rinfrescare. Attenzione: il cucchiaio non deve essere troppo freddo, o si incollerà alla tua pelle!

Quando il cucchiaio è fresco, passalo lentamente sulle linee sottili, seguendone la direzione. Ripeti un paio di volte, poi stendi il fondotinta. Questo gesto levigherà temporaneamente le rughette: il make-up non potrà così accentuarle.

Cinque segreti per truccarti con un cucchiaio: zigomi definiti

Per scolpire gli zigomi, è importante eseguire il contouring alla perfezione. In particolare, bisogna disegnare una linea d’ombra sotto lo zigomo con della terra in polvere. Per trovare il punto giusto, prova a mettere la conca del cucchiaio proprio l’osso dello zigomo. Segui poi la linea del cucchiaio per applicare la terra.

Ora conosci i cinque segreti per truccarti con un cucchiaio. Scommettiamo che questa posata troverà un posto d’onore fra i tuoi pennelli per il trucco? E se vuoi rimanere al passo con le ultime tendenze in fatto di make-up, scopri perché tutti stanno impazzendo per la pelle di… delfino!