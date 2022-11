La condensa su muri e finestre non sarà più un nostro problema grazie a 2 soluzioni che la eliminano

Quando arriva la stagione fredda, si ripresenta puntualmente in casa nostra il problema della condensa. È del tutto normale, soprattutto quando esiste un’importante discrepanza tra la temperatura interna alla casa e quella esterna.

In sostanza, la condensa consiste nell’evaporazione dell’acqua presente nell’aria. Nel momento in cui l’aria calda interna ad una casa incontra un piano freddo, si forma quella classica patina umida che vediamo tipicamente sui vetri.

Il problema è che la condensa, soprattutto se presente sui muri, è la perfetta condizione per la formazione di microrganismi dannosi per la nostra salute. Stiamo parlando della muffa, che potrebbe intaccare la salubrità della nostra casa.

In primis sarà, quindi, utile munirsi di un deumidificatore. Si tratta di quell’elettrodomestico utilissimo per catturare l’umidità presente in una stanza e per ridurre la possibilità che si formino muffe e batteri in casa.

Oltre a questo, però, ci sarebbero altre 2 dritte più tecniche che potremo sfruttare a nostro beneficio. Vediamo, quindi, come dire addio alla muffa in casa con questi suggerimenti molto efficaci.

La condensa su muri e finestre sparirebbe con 2 metodi non conosciuti da tutti

Dopo aver pulito i termosifoni, abbiamo iniziato ad usarli per riscaldare la nostra abitazione. In questo modo, però, potrebbe verificarsi una conseguenza inaspettata e spiacevole, soprattutto in una casa molto piccola.

Si potrà, infatti, formare la condensa, elemento presente soprattutto in cucina o in bagno, specie quando ci facciamo una doccia calda. Per non parlare di chi ha gli infissi in alluminio, materiale che tipicamente attirerà la comparsa della condensa sul bordo dell’infisso.

Per eliminare questo problema ci sono almeno 2 assi che potremmo utilizzare a nostro favore.

Non rimanderemo più l’imbiancatura delle pareti

Il primo consiglio che potrà tornarci utile riguarda l’uso di pitture traspiranti. Queste ultime, infatti, saranno l’ideale per tinteggiare le pareti di una casa umida.

Queste tinte per pareti sarebbero ottime per la loro capacità di non trattenere il vapore acqueo nel muro.

Grazie a ciò, quindi, eviteremo di vedere i nostri muri pieni di muffa. Bisogna ammettere che metodi naturali per combattere la muffa ce ne sono, e alcuni sono anche efficaci.

Nonostante questo, con la pittura traspirante elimineremo il problema alla radice e vivremo più serenamente nella nostra casa. Oltretutto queste pitture sono lavabili, e sarà quindi molto facile anche tenere pulire le pareti.

Attenzione ai vetri delle nostre finestre

Anche la tipologia di vetri delle nostre finestre potrebbe incidere sulla presenza della condensa. In particolare, le finestre a doppio vetro sono ciò che ci aiuterebbe davvero a eliminare il problema.

In particolare, lo sarebbero i vetri con canalina termica, ovvero l’elemento che congiungerebbe le due lastre di vetro della finestra. Questi non solo eliminerebbero il problema della condensa, ma darebbero un altro vantaggio. Infatti aumenterebbero l’efficienza energetica della nostra casa, aiutandoci anche a limare i costi delle bollette.

Infatti la dispersione di calore sarebbe nettamente inferiore, e quindi spenderemmo decisamente meno denaro sul riscaldamento. In entrambi i casi, quindi, questi 2 consigli ci aiuteranno a dimenticarci del problema, la condensa su muri e finestre sparirà, e vivremo finalmente in un ambiente più confortevole.