Idee per arredare e dipingere la camera di una ragazza in diversi stili

Quando si compra una casa o si deve traslocare in un appartamento sono tanti i lavori da affrontare. Se si hanno dei figli si penserà pure alla loro cameretta. Quando sono piccoli spesso si sceglie per loro. Se vogliamo ridipingere la camera di una ragazza per poi arredarla dovremo tenere conto di alcuni fattori.

Innanzitutto sarebbe bene tenere presente i gusti e le esigenze di nostra figlia. Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza è una fase importante e lo spazio dove si dorme, si studia e si gioca dovrebbe essere funzionale ma anche bello.

Per una stanza romantica le pareti potrebbero essere rosa, lilla o pesca. Per un tocco particolare si potrebbe dare movimento dipingendo le pareti con due nuances diverse. Il letto potrebbe avere un baldacchino oppure un copriletto con volant di un colore che richiama quello dei muri.

Se la ragazza ha gusti più moderni, un bel verde pastello con complementi letto a contrasto potrebbe essere la soluzione.

Altre idee per arredare e dipingere la camera di una ragazza

Nel caso volessimo usare una pittura rilassante e che accompagni la crescita della ragazza, ci sono tonalità di panna, tortora da ravvivare con grandi adesivi. Le forme possono essere varie, dai gattini alle rondini o ai fiori e forme astratte.

Potrebbe darsi che nostra figlia coltivi una passione per il mare. In questo caso l’azzurro e il bianco potrebbero essere graditi. Se sembrano colori troppo forti alla pareti, si può optare per un verde acqua con elementi marini. Il letto sarà bianco, magari con cuscini a forma di conchiglia.

Per quanto riguarda l’arredo, si dovrebbe pensare non solo al letto ma anche alla zona studio, al guardaroba e alla zona hobby e gioco. Le ragazze amano anche di solito incontrarsi con le amiche. Pensiamo quindi a mettere un letto addossato alla parete se la stanza è piccola. Sotto ci dovrà essere un altro letto, a scomparsa per un’eventuale ospite.

Un’altra soluzione potrebbe essere un piccolo soppalco. Per accedervi metteremo degli scalini con cassetti dove riporre giochi o altro.

La scrivania la metteremo davanti una finestra. Mensole o scaffali serviranno per riporre libri e fumetti. Dovremmo fare attenzione anche all’illuminazione. La lampada da tavolo andrà nel lato opposto della mano usata per scrivere. Il lampadario potrà essere semplice o colorato con toni accesi.

Elementi funzionali oppure a tema

Divenendo più grande la ragazza avrà bisogno di più spazio per i vestiti. Compreremo quindi un armadio con ante scorrevoli oppure uno a ponte che inglobi il letto.

Se lo spazio lo permette, il letto potrebbe essere posizionato al centro di una parete in modo perpendicolare. Potremmo prenderne uno a cassettone per riporre coperte e cuscini. Attorno andranno messi armadi, un tavolo, magari una libreria. Potrebbe servire anche un bel comodino.

In una camera ampia sarebbe utile anche una poltrona o un divanetto. La ragazza vi si rifugerà per leggere o ascoltare la musica.

Per un arredo originale ci sono ormai in vendita tante camerette a tema. Fantastiche per i bambini, potrebbero piacere anche alle ragazze. In questo caso, non solo le pareti sono arricchite da figure ma anche ogni elemento della stanza e gli elementi tessili seguiranno un argomento specifico.

C’è la camera della sirenetta, per le appassionate di nuoto, quella della giungla, per future esploratrici. Pensiamo anche a quella con stelle e pianeti, per sognatrici e future astronaute oppure quelle con animali.

Queste sono solo alcune idee per arredare e dipingere la camera di una ragazza. Gusti personali e tendenze moda possono dare ulteriori spunti.