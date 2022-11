Nei weekend e ponti andiamo a visitare città e borghi con fiere interessantissime mollando il divano

Divano e coperta, bibite e patatine forse sono il programma di alcune persone per il fine settimana. Se a volte abbiamo il desiderio e l’esigenza di organizzare un breve viaggio, non lasciamoci sfuggire degli eventi. In Italia tutto l’anno si organizzano sagre e fiere molto interessanti. Ce ne sono per tutti, grandi e piccini, toccando svariati interessi.

Una fiera all’insegna del benessere

Cominciamo con una fiera che si terrà dal 3 al 4 dicembre del 2022. Si tratta di Cats and Care. Per parteciparvi si dovrà raggiungere la Fiera Millenaria a Gonzaga, in provincia di Mantova. In questa manifestazione si terranno workshop, esibizioni musicali, massaggi e descrizioni di vari trattamenti naturali. Sarà possibile chiedere anche consigli. Una particolarità sarà anche la presenza dei gatti per un’esposizione felina imperdibile per chi li ama.

Nel piccolo borgo si potrebbero visitare alcune chiese, come quella di San Benedetto. Il paese diede il nome alla nobile e antica casata dei Corradi. Ai Gonzaga è legata la vicina Mantova, dove ammirare tra l’altro Piazza delle Erbe e il Palazzo Ducale con opere di Andrea Mantegna.

Nei weekend e ponti andiamo a visitare città e borghi in giro per l’Italia

Leggere fumetti, collezionarli o riunirsi con gli amici per fare giochi di ruolo da tavolo accomuna molti appassionati. La magia di quel mondo sarà in mostra a Forlì dal 3 al 4 dicembre 2022. Inoltre saranno presenti autori, illustratori, cosplayers e si potranno anche acquistare action figures, carte, manga, anime e videogiochi.

Forlì Comics and Games si svolgerà negli spazi della Fiera cittadina.

In questa città potremo fare una passeggiata nel parco urbano e ammirare tanti palazzi e chiese. In particolare nella centrale e incantevole Piazza Saffi si trovano l’Abbazia di San Mercuriale e il Palazzo Comunale.

Mercatini di Natale in un suggestivo castello

Un castello di origine medievale si staglia su una collina e sovrasta il borgo di Limatola. L’edificio ha subito rimaneggiamenti nel tempo e dalla funzione militare difensiva divenne abitazione. Una cinta muraria con torri lo protegge tuttora.

Dal 25 novembre all’11 dicembre 2022 come ogni anno vi si terranno i mercatini di Natale. La manifestazione si chiama Cadeaux al castello.

Limatola fa parte dell’associazione Borghi autentici d’Italia e si trova vicino Benevento. Ha origini molto antiche ed è una meta ideale per chi vuol trascorrere un giorno lontano dal traffico. Oltre al castello normanno di proprietà privata, il borgo ha tante fontane con acqua potabile e alcune chiese. La vecchia Chiesa di San Biagio si trova nel centro storico e risalirebbe al dodicesimo secolo. La nuova si trova in una piazza e risale agli anni sessanta del secolo scorso. Ai piedi del campanile si trova una campana tra le più grandi d’Italia.

Nei weekend e ponti andiamo a visitare città e borghi e anche fiere. Dopo qualche giorno lontani da casa torneremo più rilassati e, forse, con qualche sacchetto pieno di cose carine.