Le tende sono uno dei complementi d’arredo più impegnativi da lavare. Soprattutto quando si tratta di tende pesanti o molto lunghe, è complicato staccarle, lavarle, asciugarle e poi stirarle.

Per fortuna, però, esistono alcuni piccoli passaggi da seguire che possono davvero aiutarci in questa operazione onerosa. Se applicheremo attentamente queste accortezze, dopo non dovremo neanche stirare le tende, perché saranno già in ordine. Vediamo come fare.

Il ferro da stiro non ci servirà più quando scopriremo come lavare le tende in lavatrice senza stirarle con questo metodo

Prendersi cura della casa non è semplice come sembra. Per pulirla da cima a fondo, ad esempio, sarebbero necessarie diverse ore al giorno, tanta pazienza e olio di gomito a volontà.

Basterebbe, però, conoscere alcuni trucchetti utili per dimezzare i tempi di lavoro e ottenere risultati molto soddisfacenti. Ad esempio, molti sbagliano a lavare le camicie in lavatrice senza eseguire questo passaggio fondamentale.

Anche per il lavaggio delle tende esistono alcune dritte utili da sapere. Molti di noi, ad esempio, detestano stirare ma, mettendo in pratica questi passaggi, non dovremo più farlo.

Ecco come inserirle nel cestello

Per prima cosa, dopo aver staccato le tende, dovremo inserirle in lavatrice. Per essere ulteriormente sicuri di avere un buon risultato finale, potremmo decidere di inserire ogni nostra tenda all’interno di una federa singola. Inseriamole, quindi, in lavatrice, facendo attenzione a non caricare troppo il cestello.

Questo, infatti, dovrebbe rimanere vuoto circa per metà dello spazio presente.

Attenzione alla temperatura

Le tende sono fatte di materiali molto delicati. Per questo motivo dovremo lavarle a 30°, con un detersivo liquido. Questo, infatti, tende a sciogliersi nella lavatrice molto meglio di quello in polvere.

Ricordiamoci di inserire anche l’ammorbidente, molto importante per avere un buon risultato finale.

Evitiamo risciacqui o extra risciacqui, che farebbero aumentare le pieghe del tessuto. A questo punto, mancherà solo l’accortezza finale. Dovremo agire molto velocemente.

Appena il lavaggio sarà completato, dovremo estrarre le tende dalla lavatrice e appenderle ai rispettivi ganci. Lasciamo le finestre aperte, soprattutto durante le ore diurne più calde, in modo che l’aria e il sole facciano il loro corso.

Fatto questo, dopo poche ore, potremo notare che le nostre tende saranno lavate, profumate e prive di pieghe. Ecco perché il ferro da stiro non ci servirà più quando scopriremo come lavare le tende in lavatrice senza stirarle con questo metodo.