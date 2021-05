Con l’arrivo della bella stagione riprendere la forma fisica non può essere più un optional. Nonostante ciò c’è chi non riesce a darsi pace, perché non è riuscito ancora a perdere un solo chilo. Niente paura. Perché c’è un allenamento che ci permette di dimagrire in modo semplice e spendendo pochi minuti del nostro tempo.

Per seguirlo non ci serviranno né un personal trainer né manubri o cyclette. Ma solo un tappetino di gomma e una buona forza di volontà.

Ecco allora come perdere peso e rimettersi in forma in meno di dieci minuti con questi quattro semplici esercizi casalinghi.

Due consigli per prepararsi

Prima di iniziare l’allenamento consigliamo qualche esercizio di riscaldamento. Innanzitutto facciamo dei respiri profondi, alzando le braccia quando inspiriamo e abbassandole durante l’espirazione. Segue poi una breve corsetta sul posto per preparare gambe e braccia. Siamo ora pronti per cominciare.

Addominali alti e bassi

Dopo aver steso il tappetino, iniziamo a fare degli addominali alti. Distesi a pancia in su, con le ginocchia piegate e i piedi saldi a terra, mettiamo le mani dietro la nuca e alziamo il busto, senza sforzare.

Nella stessa posizione di partenza ma con le mani lungo i fianchi, alleniamo gli addominali bassi. Questa volta restiamo fermi col busto e alziamo le gambe tenendole sempre unite e ben distese. La testa deve essere leggermente sollevata da terra.

Glutei più sodi

Per allenare i glutei ci distendiamo con ginocchia e gomiti appoggiati al suolo e ventre alzato. A questo punto alziamo una gamba tenendola piegata, fin dove riusciamo. Finita la serie facciamo lo stesso con l’altra.

Braccia più snelle

Passiamo ora alle braccia. Prendiamo dal frigo una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo. Quindi, stando in piedi e con le gambe unite, facciamo dei curl con la bottiglia in mano in orizzontale, come se fosse un manubrio. Continuiamo piegando e ridistendendo i gomiti, alternando le braccia tra una serie e l’altra.

Cosce sempre toniche e in forma

Ora partiamo in piedi, col busto dritto e le mani incrociate vicino al petto. Scendiamo piegando prima una gamba poi l’altra, mantenendo il busto sempre ben dritto. Terminiamo quindi con un po’ di stretching.

Per tutti gli esercizi proposti consigliamo per iniziare due serie da dieci ripetizioni l’una. Ecco come perdere peso e rimettersi in forma in meno di dieci minuti con questi quattro semplici esercizi casalinghi.