Voglia di partire? Ora non si può, ma ci si può portare avanti con l’immaginazione cominciando a fare programmi per quest’estate. Oggi vogliamo dare una mano a questa fantasia spiegando quali sono i giorni perfetti e i trucchi da sapere per prenotare voli a prezzi stracciati.

L’ultimo giorno della settimana

Come in tutto, esistono dei momenti migliori per prenotare il biglietto aereo. Generalmente il giorno in cui si possono trovare offerte più propizie è la domenica.

Sono invece da evitare il martedì e soprattutto il venerdì, momento in cui è probabile che si organizzi una fuga per il weekend.

È anche meglio scegliere un orario notturno, in cui i costi calano ulteriormente. L’ideale è comprarli fra le 5 e le 6 del mattino. Invece la fascia oraria serale, generalmente compresa fra le 19 e le 22, è quella da evitare.

Il trucco delle compagnie low cost

Molto spesso le compagnie aree, soprattutto quelle low cost hanno dei prezzi veramente irrisori. Ma come fare per trovare queste allettanti offerte? In realtà è molto semplice.

Basta andare sulle homepage di Skyscanner o di Ryanair e cercare l’opzione “trova voli”. In alternativa inserire nelle barre di ricerca il proprio aeroporto di partenza con destinazione “ovunque”. In questo modo si riescono a vedere quali sono i periodi più economici per viaggiare e quali città presentano dei collegamenti per solo una manciata di euro.

Trovare (e cercare) gli errori di prezzo

Un volo andata e ritorno per Bali a soli 300 euro? Sappiamo che può sembrare impossibile, ma a volta capitano anche queste offerte.

E no, non sono truffe. Sono semplicemente errori di prezzo, ovvero omissioni nella battitura. L’ideale è completare l’acquisto prima che il server modifichi lo sbaglio.

Oggi abbiamo svelato quali sono i giorni perfetti e i trucchi da sapere per prenotare voli a prezzi stracciati. Se si vuole ricominciare a viaggiare, allora è il caso di cercare molte info utili sulle nostre rubriche dedicate a questo topic. Suggeriamo di consultare questo articolo in cui si spiega come viaggiare guadagnando soldi: “Viaggiare e lavorare, la nuova frontiera per scoprire il mondo senza spendere troppi soldi”.