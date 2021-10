Tutti sappiamo che con l’ufficiale accensione dei riscaldamenti cominceremo ad avere delle bollette più salate. Infatti l’arrivo del gelo non gioca a nostro favore per quanto riguarda il risparmio. I giorni si accorciano e le notti si allungano, rendendo necessario consumare più luce. Il freddo rende poi necessario alzare le temperature interne e cimentarsi nell’utilizzo di preparazioni calde, utilizzando di più forno e fornelli. Per fortuna però ci sono molti modi per poter risparmiare.

Ne abbiamo già parlato qui: “Basta questo dispositivo a costo zero che tutti abbiamo per risparmiare in bolletta e per riscaldare casa”. Oppure si possono buttare giù i costi del riscaldamento giù del 35% seguendo questo consiglio. Ma anche al momento del pagamento possiamo evitare di spendere cifre inutili. Per questo oggi spieghiamo come pagare la bolletta risparmiando i fastidiosi soldi di commissione ed evitando le more. Vediamo insieme quali sono i metodi più furbi per essere in regola con gas e luce.

Quali sono i modi per poter saldare una bolletta

Generalmente quando si devono saldare le utenze, il metodo più classico è quello di recarsi alle poste o in tabaccheria. Facendo in questo modo però ci ritroviamo a perdere parecchio tempo e ancora peggio a sprecare del denaro. Infatti gli enti che ci permettono di saldare richiedono un costo di commissione, generalmente variabile fra 1 e 2 euro. Inizialmente questi possono sembrare una piccola somma, ma se distribuiti sull’arco di una vita cominciano ad assumere un grosso peso. Inoltre seguendo questo metodo potremmo anche dimenticarci il pagamento e maturare degli interessi di mora.

Come pagare la bolletta risparmiando i fastidiosi soldi di commissione ed evitando le more

La mossa intelligente in questo caso è quindi quella di registrarsi al sito del proprio fornitore. In questo modo all’arrivo della bolletta verremo tempestivamente avvisati e potremo fare una transazione online priva dei costi di commissione. Possiamo quindi risparmiare tempo e denaro e avremo più probabilità di fare tutto per tempo. Un altro modo invece può consistere nell’addebito diretto sul nostro conto corrente. In questo modo saremo sempre sicuri di erogare i soldi per tempo e di non incorrere in sanzioni. Però è necessario fare attenzione perché potremmo fare troppo affidamento su questa sicurezza e non avere più interesse a tenere d’occhio le nostre spese. Per questo bisogna fare attenzione: non monitorando i nostri consumi potremmo una catena del tutto controproducente e spendere più del dovuto.

