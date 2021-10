Quest’estate, molti di noi avevano dei bellissimi fiori sui balconi e in giardino, che facevano invidia a tutti i vicini. Adesso invece, molti di loro stanno appassendo oppure stanno perdendo le foglie. Si tratta di un segnale inequivocabile che l’autunno è arrivato.

Tuttavia, vorremmo tutti avere di nuovo un’esplosione di colore quando torna la bella stagione. Per farlo, però, dobbiamo stare attenti ad alcuni aspetti fondamentali. Vediamo, dunque, quali sono gli accorgimenti fondamentali da prendere in autunno per avere piante perenni meravigliose in primavera.

Ecco che cosa dobbiamo fare

La cosa più importante, ovviamente, è partire per tempo, così da preparare davvero bene le nostre piante per quando arriverà la primavera. La prima cosa da fare è pianificare. Osserviamo i nostri vasi e il nostro giardino, ormai spogli, e facciamo tesoro dell’esperienza della passata stagione.

Capiamo quali aree vogliamo coprire di più di piante, quali punti devono avere più fiori il prossimo anno e così via. Facciamo, insomma, un bilancio della stagione passata per organizzare quella futura. Pianifichiamo in anticipo, determiniamo di quali piante abbiamo bisogno e iniziamo a comprarle. Portiamoci avanti e inizieremo la primavera con il botto.

Quando le avremo comprate, poi, iniziamo a piantarle. Non è il caso di aspettare la primavera, anzi è meglio partire in anticipo e iniziare a coltivare già oggi. Soprattutto se viviamo in zone più fredde, assicuriamoci di piantare molto presto.

La ragione è presto detta: la maggior parte delle piante perenni ama suoli non troppo freddi. Queste piante iniziano ad attecchire meglio se si trovano in un suolo con temperature non troppo basse. Le radici crescono meglio e iniziano quindi a stabilirsi, pronte per far crescere una bella pianta in primavera.

Non preoccupiamoci troppo delle gelate, se abbiamo piantato abbastanza in profondità. Infatti, sotto terra la temperatura resterà abbastanza elevata per permettere la sopravvivenza delle radici.

Qualcuno si chiederà se è necessario continuare a bagnare le piante anche d’autunno. La risposta è sì, perlomeno nelle prime settimane dopo aver piantato. Tuttavia, non serve troppa acqua e, in genere, bagnare una volta a settimana dovrebbe essere sufficiente. Se viviamo in una zona piovosa, potrebbe anche non essere mai necessario bagnare.

Questi sono, insomma, i consigli per guardare al futuro, iniziando a lavorare già ora. Chi, invece, vuole già avere dei bei fiori durante questa stagione vorrà conoscere le eccezionali piante che non possono mancare per interni e balconi spettacolari in autunno.