Il team di Proiezionidiborsa intende spiegarvi in pochi minuti come ottenere uno sconto Isee fino a 184 euro sulle bollette di luce e gas. Il pagamento delle utenze domestiche rappresenta un appuntamento sgradito per migliaia di contribuenti. Per le famiglie meno abbienti che faticano a gestire piccole somme di denaro l’arrivo delle bollette costringe ad ulteriori restrizioni economiche. I contribuenti che dispongono di poche risorse finanziarie possono tuttavia godere di agevolazioni statali che contribuiscono ad affrontare le spese inevitabili.

Nell’articolo “Come ottenere sconti sulle bollette di luce e gas” il lettore troverà suggerimenti preziosi per abbattere le spese da sostenere. Esistono difatti modi per ridurre il carico di spesa legato alla fornitura di luce e gas. Ciò anche a prescindere dalla condizione economica del consumatore. Vediamo invece ora come ottenere uno sconto Isee fino a 184 euro sulle bollette di luce e gas. Il Governo interviene difatti a sostegno delle famiglie più povere e numerose tagliando i costi delle utenze di luce e gas.

Come ottenere uno sconto Isee fino a 184 euro sulle bollette di luce e gas

Lo sconto di 184 euro sulla fornitura dell’energia elettrica spetta alle famiglie numerose con più membri fiscalmente a carico. La riduzione delle spese da addebitare ai consumatori cambia in relazione alla composizione del nucleo familiare. Per l’anno 2020 l’ARERA ha provveduto ad aggiornare la quota degli sconti in bolletta.

Lo sconto in bolletta si calcola in base al reddito Isee che il contribuente dichiara e al numero dei membri che appartengono al nucleo familiare. Per la fornitura di energia elettrica una famiglia con 1 o 2 componenti ha diritto ad uno sconto di 125 euro. Se la famiglia si compone di 3 o 4 membri lo sconto sale a 153 euro fino ad arrivare a 184 euro per i nuclei con più di 5 membri.

Di importo inferiore gli sconti che i sussidi governativi assicurano sulla fornitura di gas. La riduzione dei costi su base annuale si aggira attorno al 15% e parte da un minimo di 37 euro fino ad un tetto massimo di 85 euro. La riduzione delle spese dipende dal tipo di utilizzo del gas e dall’area climatica in cui risiede il richiedente.