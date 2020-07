Acqua di riso per la cura di pelle e capelli. Un rimedio di bellezza a bassissimo costo.

L’uso dell’acqua di riso per la cura di pelle e capelli viene dalla tradizione orientale.

L’acqua di riso dona forza, morbidezza e luminosità, grazie alle sostanze nutritive che contiene, come proteine, vitamina B, acido folico, ferro, potassio, zinco e magnesio.

Soprattutto l’inositolo, o vitamina B7, rende i capelli elastici e riduce l’attrito, prevenendone la rottura. Tra i rimedi fatti in casa è uno dei più economici e richiede solo due ingredienti: riso e acqua.

Come preparare l’acqua di riso da usare su pelle e capelli

La modalità tradizionale prevede la fermentazione dell’acqua di riso. Si mette il riso crudo in una ciotola con acqua e la si lascia in ammollo circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando l’acqua sarà bianca e torbida la si filtra e si lascia in un recipiente coperto, a temperatura ambiente, per 48 ore. L’acqua diventerà acidula e farà delle bolle. A questo punto può essere bollita e poi lasciata raffreddare, prima di utilizzarla.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il metodo più semplice e veloce consiste nel far bollire il riso, senza aggiungere sale, e scolarlo una volta cotto conservando l’acqua.

L’acqua di riso fermentata è però più efficace di quella “semplice”.

Dopo la preparazione, cosa ci facciamo?

L’acqua del riso andrà diluita con acqua pulita: indicativamente, una tazza d’acqua di riso in otto tazze di acqua pulita. Ma si possono diminuire le dosi se i capelli sono più corti o aumentarle se sono extra lunghi.

La soluzione può essere versata e massaggiata su cuoio capelluto e capelli dopo lo shampoo, lasciata in posa una decina di minuti e poi risciacquata abbondantemente.

Pare che nella tradizione cinese le donne utilizzassero l’acqua di riso direttamente al posto dello shampoo. Potrebbe essere difficile abituarsi a questo metodo. Ma se con l’uso costante potessimo avere le chiome incredibilmente lunghe e sane sfoggiate dalle donne Yao del Villaggio Huangluo, varrebbe la pena di provare.

I benefici dell’acqua di riso per la cura di pelle e capelli.

Il trattamento con acqua di riso è utile per capelli danneggiati, secchi, fragili e che si spezzano.

Può essere effettuato anche due volte alla settimana. Le dosi e la diluizione possono essere adattate in base all’effetto riscontrato e alle preferenze personali.

L’acqua di riso è indicata anche per detergere e tonificare la pelle. Dopo averla preparata basterà diluirla e applicarla, magari imbevendoci un batuffolo di cotone. Massaggia il viso, lascia in posa pochi minuti e poi sciacqua. Noterai una pelle più liscia e morbida, compatta e purificata.

Puoi conservare l’acqua di riso in eccesso, ma solo in frigorifero, in un recipiente ben chiuso e per non più di cinque o sei giorni.