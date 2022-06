Quando una persona cerca di risparmiare sulle proprie vacanze, spesso non sceglie destinazioni come Ginevra e Montecarlo. Si orienterà piuttosto verso Paesi economici o aree meno conosciute, dove i prezzi sono più abbordabili. Generalmente, si tratta di Paesi Asiatici o Sud Americani, con qualche eccezione. Sono quindi anche mete esotiche, che possono riservare tante sorprese. Se, però, la distanza e la barriera linguistica ci spaventano, possiamo sempre affidarci a un tour operator, anche se questo potrebbe costarci qualcosa in più.

In definitiva, le nostre scelte dipendono dalle nostre priorità. In ogni caso, l’Asia offre tante destinazioni di viaggio dove possiamo incontrare un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile.

Ma in quale Paese andare? Se ci vogliamo basare sulla convenienza, allora basta fare un confronto sui prezzi per il pernottamento e il costo della vita da turista. Quindi, dovremmo considerare anche mezzi pubblici, attività e pasti. Per questo, ci baseremo sui dati raccolti dalla compagnia assicurativa Alpha Travel che comparano 31 città asiatiche.

Svelata la lista di alcuni dei Paesi più economici ed esotici per delle vacanze al mare indimenticabili

Considerati tutti questi elementi, possiamo creare una lista approssimativa dei Paesi e delle maggiori città più economiche che possiamo trovare in Asia.

Per passare una giornata a Colombo, in Sri Lanka, avremo bisogno di poco più di 22 euro. Scendiamo a 21 euro in Phnom Penh, in Cambogia e in Delhi, India.

La gara al risparmio continua a Chiang Mai, in Tailandia, e a Hoi An, nuovamente in Vietnam. Fortunatamente, però, possiamo visitare anche il Nepal, per meno di 20 euro al giorno a Pokhara. Stesso dicasi per la Birmania e, ancora una volta, in Vietnam a Ho Chi Minh.

A vincere la classifica sarebbero il Laos, con un costo giornaliero medio di 18 euro circa e Hanoi con poco più di 17 al giorno.

In definitiva, il Vietnam potrebbe essere una buona opzione per le nostre vacanze, considerato il numero di grandi città dai prezzi abbordabili. Nonostante questo, ci sarà possibile godere di esperienze di qualità che potrebbero avere prezzi molto più alti in altri Paesi del Mondo.

Ecco, quindi, svelata la lista di alcuni dei Paesi da visitare quest’estate per una vacanza da sogno, senza svuotare il portafoglio.

Se invece preferiamo non allontanarci molto dai nostri confini, scegliamo mete europee, ci offrono spiagge e borghi sulla costa a prezzi concorrenziali.

