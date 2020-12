Oggi, gli Esperti della Redazione vogliono dare un suggerimento utile con l’articolo “Ecco il trucco che pochi conoscono per pulire i peluche facilmente e senza fatica”.

Ci rifaremo alla memoria dei racconti delle nonne ed all’utilizzo di un metodo naturale che non risulta tossico né per l’uomo né per l’ambiente. I peluche non sono solo un dono per i bambini ma spesso anche un regalo per festeggiare le ricorrenze legate all’amore, come San Valentino. Accade, tuttavia, che si possano trasformare in un ricettacolo di polvere e batteri. Considerando che spesso sono posizionati in camera da letto è importante, per tutelare la salute, pulirli accuratamente. Dunque, ecco il trucco che pochi conoscono per pulire i peluche facilmente e senza fatica. La prima cosa da fare sempre è leggere le etichette per evitare di rovinarli scegliendo il procedimento di lavaggio non adatto.

Eliminare la polvere

Quindi, fondamentale sarà eliminare la polvere che si annida nel morbido pelo. Per questo basterà utilizzare gli accessori più piccoli in dotazione con qualsiasi aspirapolvere. Trattare l’intera superfice del nostro peluche renderà gli antipatici acari solo un lontano ricordo.

Il trucco

Per una pulizia ancora più approfondita suggeriamo un metodo naturale che solitamente ben si adatta a tutte le tipologie di peluche senza che questi vengano rovinati. Per effettuare questa semplice operazione necessiteremo di

a) 1 sacco abbastanza capiente da contenere il peluche che intendiamo sanificare;

b) 1 cucchiaio di bicarbonato;

c) 1 di sale grosso.

Dunque, inserire nel sacco il peluche nel sacco. Aggiungere il sale ed il bicarbonato. Chiudere le estremità con l’aiuto di un elastico a fettuccia ben stretto. Quindi agitare il tutto fino a che le polveri non avranno ricoperto totalmente l’oggetto. Lasciare poi riposare per 3 ore. Trascorso il tempo necessario, togliere il peluche dal sacco e rimuovere i residui di bicarbonato con una spazzola o un’aspirapolvere.

Ebbene, ecco il trucco che pochi conoscono per pulire i peluche facilmente e senza fatica.