Oggi, vogliamo condividere la ricetta del dolce perfetto per coccolare tutta la famiglia nei giorni di festa

Stiamo parlando del plumcake integrale al cioccolato e caffè. È così speciale perché il connubio fra la farina integrale ed il dolce/amaro del cioccolato e del caffè rende il dolce particolarmente equilibrato, ideale per conquistare anche i palati più esigenti. Per colazione è la spinta giusta di cui si ha bisogno quando ci si sveglia con calma, la giornata è fredda e si vuole godere di una prelibatezza unica. È anche l’ideale per una merenda energetica prima di affrontare le piacevoli passeggiate nei pomeriggi invernali.

Vediamo quindi di cosa abbiamo bisogno per preparare un plumcake integrale molto speciale per coccolare tutta la famiglia nei giorni di festa.

Ingredienti

a) 400 gr di farina integrale;

b) 125 gr di zucchero;

c) 125 ml di latte;

d) 125 gr di burro;

e) 3 uova;

f) 1 tazza di caffè ristretto;

g) 1 cucchiaio di caffè solubile;

h) 1 cucchiaio di cacao amaro;

i) 3 cucchiaini di lievito per dolci;

l)100 gr di gocce o scaglie di cioccolato.

Il dolce perfetto per coccolare tutta la famiglia nei giorni di festa. Passiamo alla preparazione

Si comincia con il mettere a sciogliere il burro a bagnomaria o nel microonde e poi lasciarlo raffreddare. A parte in una ciotola montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema. Aggiungere quindi il burro stiepidito e girare bene. Incorporare quindi un po’ per volta la farina, il lievito, il caffè solubile ed il cacao amaro. Lavorare bene finché tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Unire dunque il latte a filo e la tazzina di caffè. Infine incorporare al composto le scaglie o gocce di cioccolato, a seconda di cosa si è deciso di adoperare.

Cuocere quindi in forno a 180 gradi per 30 minuti. Suggeriamo sempre di fare la prova stecchino per controllare la giusta cottura.

Ecco dunque svelata la ricetta di un plumcake integrale molto speciale per coccolare tutta la famiglia nei giorni di festa.

Buon appetito.