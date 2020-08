Gli esperti di Proiezionidiborsa vi illustreranno come ottenere la pillola Ru486 per l’aborto senza obbligo di ricovero. Anzitutto conviene sottolineare che secondo le più recenti norme governative è possibile evitare il ricovero dopo l’assunzione della pillola abortiva. Attualmente risulterebbe oltremodo rischioso trattenere le donne che intendono abortire anche solo per qualche ora nelle strutture ospedaliere. Ciò a causa dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 che espone al rischio di contrarre il virus soprattutto nei luoghi di ricovero. Pertanto si preferisce escludere persino la possibilità di un day hospital in strutture sanitarie tanto pubbliche quanto private.

Già a fine giugno 2020 il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto appello al Consiglio Superiore di Sanità. Ciò perché si procedesse ad una rivisitazione della normativa relativa alla questione dell’aborto volontario. Ormai si è concordi nel ritenere che sia possibile rientrare a casa subito dopo l’assunzione della pillola Ru486 senza che le donne corrano rischi. D’altronde risulta spesso necessario aggiornare il dettato legislativo relativo alle questioni sanitarie poiché subentrano cambiamenti anche molto significativi. E in ogni campo del benessere psicofisico è necessario attuare nuove norme che tengano conto dei mutamenti e dei progressi medici. Come accade ad esempio nell’articolo “Come chiedere la pensione di invalidità civile per aggravamento della patologia”. In esso la Redazione fornisce informazioni nel caso in cui dovessero peggiorare le condizioni di salute del disabile.

Come ottenere la pillola Ru486 per l’aborto senza obbligo di ricovero

Vediamo dunque di capire come ottenere la pillola Ru486 per l’aborto senza obbligo di ricovero. L’interruzione della gravidanza col metodo farmacologico presuppone che non si vada oltre la nona settimana. Di recente il limite temporale di assunzione da 49 giorni si è innalzato a 63 giorni e senza l’obbligo di ricovero. La donna che desidera interrompere la gravidanza entro questi termini e con modalità farmacologica può recarsi in consultorio e di qui in ambulatorio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Risulta scontato ricordare che per l’assunzione del farmaco occorre la prescrizione medica. A ciò si aggiunga che il Sistema sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la pillola Ru486 alle donne che ne formulano richiesta dopo parere medico.