Perché non dovresti buttare i tappi di sughero. I tappi di sughero vengono utilizzati principalmente per chiudere le bottiglie del vino. Il vino è parte integrante della tradizione culinaria italiana, lo troviamo sulle tavole della maggior parte delle famiglie. Bottiglia dopo bottiglia, questi tappi vengono buttati nella spazzatura, produciamo rifiuti senza sapere che riciclandoli potranno tornare ad essere utili. Le loro caratteristiche naturali li rendono facili ad un uso creativo. Possono abbellire casa oppure essere utilizzati come accessori. Sono tante le idee graziose e carine per riutilizzare in modo creativo i tappi di sughero.

Perché non dovresti buttare i tappi di sughero

Ecco alcune idee per riutilizzarli.

Per realizzare dei contenitori per piantine

Potremmo farci dei piccoli contenitori per piantine. Svuotiamo l’interno del sughero e ci aggiungiamo un po’ di terreno con una piantina grassa.

Per realizzare dei sottobicchieri

Tagliamo la parte esterna dei tappi cercando di ottenere lo stesso spessore. Le incolliamo su un disco di sughero e tagliamo la parte in più.

Farne un fertilizzante

Sono degli ottimi fertilizzanti naturali, basta metterli in un vaso o sul terreno del nostro giardino aspettando che si sminuzzino da soli.

Come stampini

Si possono realizzare stampini per far divertire i nostri bambini. Intagliare lettere e disegni nel sughero e bagnarli nella tinta.

Come galleggiante

Per chi ama andare a pesca può ottenere un galleggiante semplicemente inserendo del fil di ferro all’interno del sughero.

Per realizzare tappetini per il bagno

Con un metodo simile a quello usato per il sottobicchiere si può creare un bel tappetino per il bagno.

Come pomelli

Se abbiamo bisogno di sostituire i nostri pomelli rovinati, utilizzare i tappi di sughero è un’idea molto carina ed originale.

Come accessori di bellezza

Si possono ricavare dei dischi e intagliarli per creare delle decorazioni da aggiungere ai nostri accessori.

Come sottopiede

Potremmo utilizzarli come sottopiede per sedie, puntaspilli, oppure come combustibile da ardere per il camino.

