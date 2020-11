Gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegano ai Lettori come ottenere dall’INPS il riconoscimento della Legge 104 per chi soffre di diabete. Ci siamo già occupati delle malattie diabetiche e della riduzione della capacità lavorativa che esse determinano in alcuni soggetti. Nell’articolo “Con quale tipo di diabete si ha diritto alla pensione di invalidità?” troverete indicazioni sul trattamento pensionistico. Forse non tutti i Lettori sanno che alcune forme particolarmente gravi e invalidanti di diabete impongono pesanti limitazioni allo svolgimento di atti quotidiani. Si riducono di molto anche le mansioni lavorative dei contribuenti che presentano una particolare sintomatologia della malattia diabetica e compromissioni del sistema immunitario. Pertanto diventa necessario e inevitabile il ricorso ad esenzioni, agevolazioni e sussidi economici cui ha accesso il soggetto con malattia diabetica.

In alcuni casi può avanzare richiesta all’INPS dei permessi lavorativi della Legge 104 anche il familiare che si fa carico della cura del paziente. Assistere un malato diabetico comporta una serie di oneri e incombenze non solo di natura assistenziale, ma anche burocratica che richiedono tempo. In altri casi è invece inevitabile che sia il paziente stesso a fruire dei vantaggi e dei benefici che le disposizioni legislative assicurano agli invalidi. Vediamo dunque di individuare i requisiti necessari e di capire come ottenere dall’INPS il riconoscimento della Legge 104 per chi soffre di diabete. I diabetici che intendono godere della Legge 104 devono anzitutto sottoporsi ad una visita di accertamento da parte della Commissione medica legale.

Per richiedere la Legge 104 è necessario che il proprio medico curante invii il certificante attestante la malattia diabetica. A seguire, la Commissione Sanitaria INPS sottopone a visita di controllo il paziente e attribuisce un punteggio di invalidità. Si matura il diritto ai benefici della misura assistenziale solo se si ottiene il riconoscimento di una percentuale minima di invalidità superiore al 41%. Ad esempio i vantaggi della Legge 104 spettano anzitutto ai soggetti che presentano diabete mellito di tipo 1 o 2 con sintomi di medio grado. Ciò perché la percentuale di invalidità corrispondente a tale tipologia di diabete oscilla fra il 41% e il 50%. Parimenti matura il diritto alla Legge 104 il soggetto a cui la Commissione medica riconosce una percentuale tra 51% e 60% . Ciò accade in presenza di diabete mellito insulino-dipendente con iperlipidemia o con frequenti crisi ipoglicemiche.