La preparazione di alcune verdure richiede del tempo e una cura particolare in alcuni casi. Chi utilizza per le proprie ricette i peperoni gialli o rossi preferisce spesso eliminare la buccia esterna che risulta scarsamente digeribile. Questo procedimento, che richiede del tempo, potrebbe diventare molto più rapido seguendo alcuni suggerimenti che spesso si utilizzano in cucina durante la preparazione. La sezione Cucina di ProiezionidiBorsa oggi mostrerà qual è il trucco geniale per spellare velocemente i peperoni rossi, gialli e verdi.

Perché è difficile digerire la buccia dei peperoni

Una sana alimentazione, come raccomandano gli Esperti della nutrizione, è fonte di benessere psicofisico e di buona salute. L’accurata scelta degli alimenti da mettere in tavola rappresenta una importante forma di prevenzione da numerose malattie. Sebbene i peperoni rappresentino una importante fonte di nutrienti e vitamine, la scarsa digeribilità della loro buccia li rende degli alimenti difficili da digerire.

Per ovviare a questo piccolo problema, è sufficiente eliminare la pelle esterna e gustarli appieno in ogni ricetta. La ragione per cui la buccia dei peperoni risulta indigesta a molti risiede nell’alto contenuto di fibra cellulosa in essa presente. È tuttavia estremamente semplice superare questo piccolo ostacolo eliminando la buccia esterna del vegetale. Vediamo, dunque, qual è il trucco geniale per spellare velocemente i peperoni rossi, gialli e verdi.

Diversi modi di togliere la buccia in base alla cottura

Esistono diverse possibilità per eliminare la buccia dai peperoni. Se si intende svolgere questa operazione quando i peperoni sono ancora crudi, allora una delle soluzioni migliori sarà quella di utilizzare un pelapatate. Nel caso si preferisca la cottura in forno a microonde, sarò sufficiente tagliarli a strisce e adattarli in un piatto o pirofila adatti coprendoli con della pellicola. Lasciando cuocere per qualche minuto, la sacca di vapore che si crea dovrebbe consentire un’operazione facilitata per l’eliminazione della buccia. Infine, il trucco geniale per spellare velocemente i peperoni rossi, gialli e verdi cotti nel forno elettrico prevede due passaggi fondamentali. Dapprima si dovrà sistemare sulla leccarda i peperoni e lasciarli cuocere in forno.

Al termine dell’operazione, si dovrà spegnere il forno e lasciarlo chiuso per circa 10 minuti. Allo scadere di tale tempo, si potranno passare i peperoni sotto un getto di acqua fredda. Il forte sbalzo termico consentirà di togliere la buccia in qualche secondo appena e di gustare le numerose ricette a base di queste deliziose verdure. Una valida alternativa al getto d’acqua potrebbe essere quella di chiudere per qualche minuto i peperoni in un sacchetto per alimenti. Dopo averli lasciati ben chiusi nell’involucro, si potranno spellare in un batter di ciglia. Ecco i principali rimedi per eliminare la buccia da questi ortaggi.

