Togliamo la scarpa alla fine della giornata lavorativa, o magari alla fine dell’attività sportiva e ci ritroviamo con un alluce gigantesco. Bordi dell’unghia che si sono infilati all’interno della pelle, lacerando tutta la parte intorno e facendo gonfiare il dito. Dolore, fastidio, arrossamento e gonfiore, ma addirittura anche un’infezione potrebbero essere tutti i sintomi della classica unghia incarnita. Cerchiamo allora di capire eventualmente la possibilità di agire da soli per porre rimedio a questo fastidioso evento che colpisce i nostri piedi. Sistemi e consigli che potrebbero essere utili anche per quest’altro disturbo abbastanza frequente.

Come fare a togliere un’unghia incarnita da soli

Potremmo anche riuscire a togliere un’unghia incarnita da soli senza ricorrere al rimedio ospedaliero. L’importante però sarebbe agire velocemente, in modo da prevenire anche eventuali infezioni. Prima cosa da fare sarebbe quella di fare un pediluvio in acqua tiepida, per tre o quattro volte al giorno, aggiungendo magari anche del disinfettante. Fatto ogni pediluvio e approfittando della morbidezza dell’unghia, potremmo inserire un pezzetto di cotone o ancora meglio una garza sotto il bordo dell’unghia.

Cosa potrebbe accadere non intervenendo sull’unghia incarnita

Nel caso in cui non ci accorgessimo per tempo di avere un’unghia incarnita, il dito potrebbe gonfiarsi abbastanza vistosamente. Con la zona attorno all’unghia che potrebbe diventare rossa paonazza, dando il via all’infezione e magari anche all’uscita del pus. A questo punto diventerebbe tutto molto più complicato e il dolore potrebbe aumentare a dismisura.

Per guarire un’unghia incarnita e la sua infezione potrebbe eccellere 1 rimedio

Oltre al pediluvio, potremmo utilizzare i sempre validi sistemi della nonna, come potrebbe essere l’aceto di mele, o un impacco di succo di limone e miele. Potrebbe essere necessario anche l’uso di una pomata per cercare di lenire il dolore e combattere un’eventuale infezione. Medico e farmacista di fiducia potrebbero dirottarci su una classica pomata antibiotica e sempre efficace come, ad esempio, il “Gentalyn”.

Trattarla velocemente

Ovviamente il sistema più veloce e sicuro per rimediare a un’unghia incarnita sarebbe quello di rivolgersi a un podologo. Questo interverrebbe con sistemi e mezzi efficienti per trattare definitivamente la guarigione dell’unghia incarnita, agendo eventualmente anche contro calli e altri problemi plantari. Per guarire un’unghia incarnita e la sua infezione potrebbe eccellere 1 rimedio tra quelli consigliati.

